Biagio, disco rosso a Fano: Grussu regala al Sant'Orso i tre punti

Il Sant’Orso, neopromosso nel campionato di Promozione, dà continuità alla bella affermazione ottenuta nella giornata inaugurale piegando 2-1 la Biagio Nazzaro nell’esordio casalingo stagionale. Un successo contro una delle formazioni maggiormente competitive che assume ulteriormente valore considerando l’inferiorità numerica, maturata dopo un’ora di gioco con l’espulsione di De Angelis, che però non ha impedito ai padroni di casa di trovare nei minuti conclusivi la rete buona per intascare l’intera in posta in palio e restare al comando della graduatoria del girone A, insieme all’Atletico Mondolfo Marotta, in attesa dei recuperi che verranno disputati (Olimpia Marzocca-Ilario Lorenzini Barbara e San Costanzo-Cagliese).

Partono meglio i rossoblu di mister Moriconi, che al 9’ sfiorano la rete del vantaggio con Alessandroni che centra la parte esterna del palo. Sono però i locali a sbloccare il punteggio, grazie al colpo di testa di Messina che manda il pallone ad insaccarsi alle spalle di Tomba. Sterile la reazione della Biagio, che va al riposo sotto di un gol ma riesce a riequilibrare le sorti della sfida a metà ripresa grazie al guizzo di Cavaliere. La formazione chiaravallese, forte dell’uomo in più, cerca il colpaccio ma viene beffata in zona Cesarini: Grussu, entrato ad inizio secondo tempo, a tu per tu con l’estremo difensore ospite non sbaglia e timbra la rete che decide il match.

Il Tabellino:

SANT’ORSO – BIAGIO NAZZARO 2-1 (1-0 p.t.)

SANT’ORSO: Palazzi, Citarelli (38’ Riberti), Vitali, De Angelis, Gabbianelli, Alegi, Giraldi (50’ Grussu), Cennerilli (80’ Latini), Messina, Luchetti, Rossi. All. Fulgini

BIAGIO NAZZARO CHIRAVALLE: Tomba, Perna, Terranova, Brocani, Giovagnoli, Cecchetti, Agostinelli (80’ Rossini), Moriconi, Alessandroni, Cavaliere (90’ Pieralisi), Giacconi. All.Moriconi

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Malatesta (AN)

RETI: 9’ Messina, 65’ Cavaliere, 89’ Grussu