Missione compiuta per i Portuali: piegato il San Costanzo ultimo della classe

Una vittoria maschia e pesantissima, quella che i Portuali raccolgono sul difficile campo del San Costanzo grazie alle reti di Gioacchini e Ribichini. L’1-2 maturato in trasferta vale il quarto posto in solitaria della classifica del girone A di Promozione e fa il paio con la preziosa affermazione di misura centrata sette giorni fa contro il S.Orso. I Dockers partono con le idee chiare e già dopo un quarto d’ora si rendono pericolosi: Carnevali da sinistra crossa per Gioacchini, smorzata di petto per Bozzi che viene fermato al momento decisivo da un difensore. Le occasioni continuano per i ragazzi di Ceccarelli ed al 20’ Ragni recupera una gran palla, serve Carnevali che calcia da limite e la palla esce di centimetri. Una manciata di minuti dopo, splendida palla di Bozzi per Moschini: gran tiro, alto. È il preludio al gol che arriva al 32’: Carnevali si accentra e calcia col destro, Cavalletti respinge corto, Gioacchini sotto misura insacca per lo 0-1.

Il vantaggio, però, di fatto sveglia i locali, mai pericolosi prima di allora davanti a Tavoni. Tant’è che al 37’ Mattioli ne approfitta per pareggiare i conti ad un passo dalla pausa lunga. Una sberla, forse, immeritata e che di fatto chiude la prima frazione sull’1-1. L’atteggiamento dei Portuali non cambia nel secondo tempo: attaccare. E segnare, anche. È il 59’ quando Ribichini s’invola in un’azione personale, riesce a concludere a giro da posizione defilata e la parabola sorprende il portiere che tocca ma non può evitare il gol. Scorre una fase di stanca, dopo un siluro di Tonini fuori di poco. Nel finale la chance per Marzioni, ma il punteggio non si schioda. È vittoria per i Dockers, tre punti che pesano tantissimo. Sesta sconfitta per il San Costanzo, ancora inchiodato sul fondo, nella cui fila ha fatto il suo esordio Tommaso Colombaretti, ultimo innesto in ordine di tempo perfezionato in settimana dal club fanese.

Il Tabellino:

SAN COSTANZO – PORTUALI ANCONA 1-2 (1-1 p.t.)

SAN COSTANZO: Cavalletti, Vitali (85’ Guenci), Andreoletti, Damiani (69’ Esposito), Polverari (69’ Bernacchia), Colombaretti, Zepponi, Zandri, Duranti (59’ Ordonselli), Mattioli, Grilli. All. Baldelli

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (55’ Santoni), Savini, Rossini, Ribichini (72’ Mascambruni), Bozzi, Gioacchini (81’ Remedi), Moschini (55’ Marzioni), Carnevali (90’ Severini). All. Ceccarelli

ARBITRO: Nazeraj (FM)

ASSISTENTI: Belleggia (FM), Parisi (MC)

RETI: 32’ Gioacchini, 37’ Mattioli, 59’ Ribichini