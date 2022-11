Moschini-gol, i Portuali fanno festa col Sant'Orso

Un gol pesante, pesantissimo di Moschini regala tre punti fondamentali ai Portuali Ancona, che a Torrette s’impongono di misura su un agguerrito Sant’Orso che scivola così sul gradino più basso del podio del Girone A. Al “Giuliani” finisce 1-0 per la banda di mister Ceccarelli, che consolida la quarta posizione in graduatoria portando a casa il quinto “clean sheet” in campionato. La gara è piuttosto bloccata in avvio, i taccuini si aprono per la prima volta al 14’ quando Marzioni si accentra da destra e conclude a giro, ma la palla sfila su fondo. La replica degli ospiti è in un guizzo di Messina che impegna severamente Tavoni alla respinta in corner. Non si registrano altre particolari occasioni nel corso del primo tempo, complici due difese ben governate e così la sfida scivola all’intervallo.

Al rientro delle squadre dagli spogliatoi il Sant’Orso ci prova con Cennerilli, ma Tavoni è sempre pronto e lo conferma. Tocca quindi a Marzioni, sul fronte opposto, provare a rendersi pericoloso: Palazzi miracoleggia e dice no. Si arriva così all’episodio clou, quando scorre il minuto 63: cross di Carnevali col joystick, Moschini è puntuale all’appuntamento con la deviazione di testa e inchioda Palazzi. I Dockers potrebbero raddoppiare di lì a poco con un ispirato Marzioni, ma il portiere fanese non è d’accordo e sventa il pericolo. Quindi l’ultimo sussulto è per gli uomini di Fulgini con un tiro di Luchetti che sorvola di poco l’incrocio. Non c’è più tempo sui tre fischi di Pasqualini. I Portuali fanno festa per una vittoria sudata e meritata, che gratifica il grande lavoro fatto in questi giorni.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – S.ORSO 1-0 (0-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni (78’ Morbidoni), Tonini, Rinaldi, Savini, Severini, Ribichini (89’ Remedi), Bozzi (82’ Garuti), Moschini (85’ Gioacchini), Marzioni (74’ Mascambruni), Carnevali. All. Ceccarelli (squalificato)

SANT’ORSO: Palazzi, Nardini, Vitali (55’ Paolini), De Angelis, Alegi, Gabbianelli, Pasini (69’ Grussu), Cennerilli (90’ Farroni), Messina, Luchetti, Riberti (55’ Saurro). All. Fulgini

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Tidei (FM)

RETE: 63’ Moschini