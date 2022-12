Derby affascinante al "Riviera": la Vigor Senigallia fa visita alla Samb

Di trasferta in trasferta. Dopo quella sfortunata di Avezzano, indolore in chiave classifica vista la conferma della seconda posizione in graduatoria in coabitazione con il Trastevere (a -7 da un Pineto che ha allungato in vetta), arriva per la Vigor quella suggestiva ed affascinante di San Benedetto del Tronto, nel derby ad alto voltaggio emotivo contro i rossoblù. Sarà l’ultimo viaggio del 2022, il penultimo impegno prima della sosta natalizia la quale permetterà anche di fare un primo bilancio, quello di metà stagione. Che mette accanto al nome della squadra senigalliese un segno “più”, in considerazione dei risultati maturati e della residenza presa nei quartieri nobili della graduatoria, legittimata dalla serie di sette risultati utili consecutivi interrottasi proprio domenica in Abruzzo.

Chiaramente, dare un’altra accelerazione nelle ultime due uscite prima del giro di boa (mercoledì al “Bianchelli” arriverà il Montegiorgio) rafforzerebbe il ruolo di big finora ricoperto di questa Vigor. Parte a cui ambisce però anche la blasonatissima Samb, che galleggia a metà classifica – con un punto di penalizzazione arrivato giovedì per ritardo nel pagamento degli emolumenti a tre tesserati – e sta oltremodo faticando tra le mura amiche, dove ha ottenuto la prima vittoria solo il 20 novembre. Ed è addirittura al penultimo posto nella graduatoria dei punti “casalinghi” – appena cinque in sette confronti – davanti al solo Tolentino.

Nel match del “Riviera”, i padroni di casa potranno con ogni probabilità contare subito sulla new-entry del figlio d’arte Vittorio Favo. Che, arrivato dalla Vastese, potrebbe anche trovare spazio dal primo minuto, in considerazione che il reparto mediano si è impoverito con la partenza di Acunzio e l’assenza del lungodegente Lulli, senza contare il ritardo di condizione di Angiulli il quale però si è riaggregato al gruppo e dovrebbe regolarmente essere tra i disponibili, magari per uno spezzone di gara. Detto delle assenze di Cardella e Mauthe, fermati da noie muscolari, e di Chinellato alle prese con un problema al gemello, mister Alfonsi potrà di nuovo contare su Costa che ha scontato il turno di stop imposto dal giudice sportivo, e su Viscardi nuovamente tra gli abili ed arruolati dopo aver smaltito i fastidi all’adduttore.

Meno...emergenziale la situazione in casa Vigor, dove l’allenatore Aldo Clementi avrà nuovamente a disposizione Perri e Lazzari, mentre nella injured-list figurano ancora Roberto (apparso in netto miglioramento e in rampa di lancio per rientrare ad inizio 2023) e Mori. A San Bededetto del Tronto il fischio d’inizio è previsto per le 14.30, agli ordini di Valerio Bocchini di Roma1, coadiuvato da Marco De Simone – della sua stessa sezione – e Matteo Manni di Savona.