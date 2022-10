Promozione, quinta giornata: derby al "Giuliani" tra Portuali e Marzocca

Dopo una giornata all’insegna dei gol – ben 26 i centri – il quinto turno del campionato di Promozione propone nel Girone A un programma con alcune sfide di notevole importanza nella lotta per l’alta classifica. Nella giornata di domenica i riflettori si accenderanno sopratutto sul match tra il GabicceGradara e la capolista Montecchio, due delle tre formazioni ancora imbattute nel raggruppamento settentrionale della categoria. I biancorossi, in particolare, capeggiano la graduatoria a punteggio pieno con il miglior attacco – dieci reti – ed una difesa che ha incassato appena due reti al pari di Osimo Stazione (altra squadra mai sconfitta in questo avvio di torneo), Vigor Castelfidardo – che osserverà il turno di riposo – e Portuali Ancona. L’altro incontro di cartello è quello di sabato pomeriggio al “Pierucci” tra due sorprese del primo mese di partite, ovvero il Moie Vallesina in zona play-off ed il Sant’Orso appaiato in vetta al Montecchio ma con una gara in più giocata.

Due i derby provinciali, quello del “Giuliani” tra i Portuali ed il Marzocca, atteso mercoledì dal recupero di campionato contro il Barbara – fresco di qualificazione al turno successivo di Coppa ottenuto proprio sul campo dell’Olimpia - che in questo quinto turno attende la visita dell’Osimo Stazione, andato finora sempre a punti (un successo e tre pareggi). Domenica sarà invece la volta della Biagio Nazzaro, che a Chiaravalle ospita la Cagliese fanalino di coda del torneo, in una giornata che prevede anche lo scontro tra il Valfoglia ancora a caccia dei primi tre punti ed il sorprendente Urbania. A completare il programma una Fermignanese ingolfata – un punto ed una rete realizzata – che prova a sbloccarsi contro il Villa San Martino e il match tra MondolfoMarotta e San Costanzo. Nel Girone B, la Passatempese prima in classifica cercherà invece di allungare il filotto di risultati utili consecutivi sul campo del Corridonia, il quale condivide col Centobuchi l’ultimo posto.

Di seguito il quadro completo delle sfide di sabato e domenica:



GIRONE A



sabato 8 ottobre, ore 15.30:

Portuali Ancona – Olimpia Marzocca (ore 14.30)

Ilario Lorenzini Barbara - Osimo Stazione

Atletico MondolfoMarotta - San Costanzo

Moie Vallesina - S.Orso

Fermignanese - Villa San Martino

domenica 9 ottobre, ore 15.30:

Biagio Nazzaro – Cagliese

GabicceGradara – K Sport Montecchio

Valfoglia - Urbania

Riposa: Vigor Castelfidardo

GIRONE B

sabato 8 ottobre, ore 15.30:

Corridonia – Passatempese (ore 15)

Monterubbianese - Monticelli (ore 15)

Cluentina – Matelica (ore 15)

Futura 96 – Potenza Picena (ore 15)

Aurora Treia – Castel di Lama

Trodica – Monturano

Casette Verdini - Palmense

domenica 9 ottobre, ore 15.30:

Civitanovese - Grottammare

Riposa: Atletico Centobuchi