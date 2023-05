Promozione, il programma della trentaduesima giornata

In un Girone A che a 270’ dalla conclusione ha già eletto la regina del torneo (il K-Sport Montecchio, impegnato del derby casalingo contro il Villa San Martino) ed assegnato una delle due maglie nere, restano serrati i duelli per le prime cinque posizioni e per i play-out. Il campo centrale sarà senza dubbio il “Magi” di Gabicce, dove i padroni di casa in frenata (un punto nelle ultime due uscite seguenti ad un filotto di otto risultati utili consecutivi) ospitano la Vigor Castelfidardo rinfrancata dalla vittoria della Coppa e pronta ad approfittare anche del turno di riposo del Sant’Orso, per consolidare il posto nei play-off. Nell’economia della volata per uuna casella nella griglia degli spareggi promozione c’è anche la sfida incrociata che mette di fronte due pretendenti al podio a squadre chiamate a lottare per non retrocedere: i Portuali saranno infatti di scena al Longarini-Lucchetti di Mondolfo contro l’Atletico e l’Urbania seconda forza del torneo in trasferta sul campo della Cagliese, scesa al penultimo gradino della classifica.

Nella bagarre per mantenere la categoria sgomitano anche il Marzocca, che sarà impegnato a Chiaravalle contro una Biagio Nazzaro virtualmente fuori dai giochi promozione, e l’Osimo Stazione chiamato a dare continuità all’exploit di sette giorni fa contro il Sant’Orso per recuperare terreno, ospite di un San Costanzo che ha concluso lo scorso week-end con la certezza matematica del ritorno in Prima. Chi invece può ancora legittimamente guardare con fiducia alla salvezza diretta è un Ilario Lorenzini in risalita (reduce da due vittorie), che al Comunale di Barbara riceve la visita della Fermignanese. A completare il programma della terzultima di ritorno, il confronto del “Pierucci” tra Moie e Valfoglia. Nel Girone B, seconda sfida da sei punti in palio per la Passatempese, che dopo la vittoria di Grottammare, attende il Castel di Lama penultimo per staccarsi in maniera probabilmente definitiva dalla zona retrocessione. E tornare, tra l’altro, a sorridere davanti ai propri tifosi a distanza di diversi mesi. Di seguito il quadro completo delle sfide del week-end.



GIRONE A:

sabato 13 maggio, ore 16.30:

Atletico MondolfoMarotta – Portuali Ancona

Ilario Lorenzini Barbara – Fermignanese

Moie Vallesina – Valfoglia

San Costanzo – Osimo Stazione

domenica 14 maggio ore 16.30:

Biagio Nazzaro – Olimpia Marzocca

Cagliese – Urbania

K Sport Montecchio – Villa San Martino

Gabicce Gradara – Vigor Castelfidardo

Riposa: S.Orso

GIRONE B:

sabato 13 maggio, ore 16.30:

Monturano – Grottammare (ore 14.30)

Aurora Treia – Civitanovese (ore 15)

Cluentina – Casette Verdini (ore 15)

Corridonia – Monterubbianese (ore 15)

Futura 96 – Monticelli (ore 15)

Passatempese – Castel di Lama

Trodica – Atletico Centobuchi

domenica 14 maggio, ore 16.30:

Potenza Picena - Palmense

Riposa: Matelica