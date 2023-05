Gioacchini e Marzioni liquidano il Moie, i Portuali ancora ai play-off

Riecco i Dockers ai playoff. È il verdetto ufficiale che arriva dal “Giuliani” dove i Portuali superano il Moie Vallesina 2-1 e conquistano, ancora, gli spareggi per salire di categoria. Missione compiuta per i ragazzi di Ceccarelli che, in vista degli ultimi 90 minuti (in trasferta a Barbara la prossima settimana), dovranno solo conoscere con quale posizione accederanno alla post season. Decisivi i sigilli di Gioacchini nel primo tempo e Marzioni ad inizio ripresa, dopo il provvisorio pari ospite con Berardi.

Ma il successo odierno è tutto meritato ed è frutto di un’altra prestazione gagliarda, tosta e che finalmente produce tre punti, dopo un digiuno decisamente severo. Al primo squillo, i Portuali passano in vantaggio: minuto undici, cross di Carnevali e colpo di testa di Gioacchini che non lascia scampo al portiere. Seguono occasioni in serie per la compagine anconetana, pericolosa da palla inattiva soprattutto con Ragni. Ai Dockers, sullo 0-0, viene negato anche rigore solare: penalty che, invece, viene generosamente concesso al Moie: Berardi dal dischetto è freddo e batte Tavoni per l’1-1. Squadre a riposo, ma la voglia dei Portuali di ribaltarla è evidente e si vede subito.

Al rientro in campo, passano tre minuti, la palla spiove in area di rigore, Gioacchini la lavora bene per Marzioni, l’esterno torrettano con un sinistro perfetto spiazza Anconetani e fa esplodere la gioia dei suoi. La truppa di Ceccarelli, non paga del 2-1, continua a produrre nell’arco del secondo round. La chance più ghiotta per Lazzarini, ma il punteggio fino al 90’ non si schioda. Può bastare e avanzare così perché i playoff, ormai, sono cosa (ri)fatta a prescindere dall’ultimo turno di campionato. E i Dockers, dopo la cavalcata trionfale della passata stagione conclusasi ad un passo dall’Eccellenza, torneranno a giocarsi l’accesso nel massimo torneo regionale.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-MOIE VALLESINA 2-1 (1-1 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ribichini, Tonini, Santoni (70’ Garuti), Savini, Ragni, Marzioni (63’ Lazzarini), Bozzi (63’ D. Giampaoletti), Gioacchini (80’ Gambelli), Moretti (63’ Rinaldi), Carnevali. All. Ceccarelli

MOIE VALLESINA: Anconetani, Serantoni, Montesi, Costantini, Canulli, Marini, Pandolfi (56’ Rossetti), Mosca, Api, Berardi (70’ Ruggeri), Madonna (70’ Borra). All. Rossi

ARBITRO: Ulisse (MC)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Cerca (Jesi)

RETI: 11’ Gioacchini, 38’ Berardi su rig., 48’ Marzioni