Portuali, in rosa anche gli Under Francesco Agostinelli e Andrea Crivellin

In attesa dell’inizio ufficiale della preparazione, fissato per lunedì 31 luglio, per la dirigenza dei Portuali prosegue il lavoro sia sul fronte mercato che per l’organizzazione dei test match, necessari per saggiare i progressi fatti nel corso delle sedute di allenamento. In attesa del calendario completo del precampionato, i “Dockers” fissano già sull’agenda un’amichevole di lusso: la formazione dorica sarà infatti impegnata, lunedì 7 agosto alle 18 allo stadio 'Spivach' di Cingoli, contro l’Us Ancona in un derby che mette di fronte le due principali realtà calcistiche del capoluogo.

Proseguono, intanto, i movimenti di mercato: la società ha infatti comunicato che il portiere Francesco Agostinelli e il difensore Andrea Crivellin faranno parte della rosa che parteciperà al prossimo campionato di Promozione 2023/2024. Si tratta di due Under che saranno a disposizione di mister Stefano Ceccarelli, a partire da lunedì prossimo quando inizierà la fase di preparazione. Agostinelli, classe 2004, nell’ultima stagione è stato impegnato con la Primavera della Recanatese. Crivellin, invece, è un classe 2005 e proviene dal Valdichienti Ponte – club di Eccellenza - con il quale era aggregato alla prima squadra.