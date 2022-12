Osimo Stazione, new entry nello staff dirigenziale: arrivano Massimo Minnozzi e Fabrizio Bucci

Il vento del cambiamento soffia forte in casa Osimo Stazione. Dopo il cambio di guida tecnica, arriva anche il momento del rimpasto dirigenziale, reso necessario dagli addii di Luigi Boaro, Renzo Orlandoni, Euro Pepa, Paolo Testoni e Andrea Varoli. Il club biancoverde ha quindi annunciato l’ingresso in società di Massimo Minnozzi e Fabrizio Bucci, rispettivamente nuovo direttore sportivo e nuovo team manager del club. Due figure di spicco, scelte dai patron Stefano Orlandoni e Danilo Cecconi.

Minnozzi è una figura ben riconosciuta all’interno del mondo del calcio marchigiano e non solo. Esperienza e conoscenze non mancano al suo appello, il sodalizio biancoverde non potrà che beneficiarne già dall’immediato futuro. Per Bucci si tratta di un gradito ritorno, visto che il nuovo team manager ha già ricoperto il ruolo di dirigente in passato. Conosce benissimo l’ambiente ed è già al lavoro nella gestione organizzativa e non solo della prima squadra. Due innesti preziosi, di alto profilo che confermano tutte le intenzioni dei patron di garantire un futuro sempre più roseo alla società, ai tesserati e a tutte le famiglie che compongono il settore giovanile.

In merito alla prima squadra, dopo aver osservato il turno di riposo lo scorso week-end, l’Osimo Stazione tornerà in campo nella sfida di Fano contro il S.Orso. Si presenterà quindi l’occasione di interrompere la striscia di sconfitte consecutive, considerato che in trasferta i biancoverdi sono stati battuti da Barbara, Valfoglia, Vigor Castelfidardo ed Urbania.