Pandolfi sul gong, l'Osimo Stazione strappa il pari contro il Villa San Martino

Pareggio in extremis per l’Osimo Stazione, tutta volontà e cuore. Al “Bernacchia” la formazione di mister Girolomini acciuffa l’1-1 contro un Villa San Martino reduce da due passi falsi consecutivi, muovendo la classifica ma anche rimandando nuovamente l’appuntamento con il successo, che manca ormai da metà ottobre (3-2 alla Fermignanese). In avvio subito propositivi i biancoverdi con la conclusione al 4’ di Nanapere e salvataggio sulla linea di un difensore ospite. Poi, però, sono i pesaresi a farsi preferire con azioni ficcanti. Al 10’ un super Bottaluscio nega la gioia del gol a Tartaglia. Poco dopo è Angelini che manda a lato da buona posizione. Tuttavia, al 30’ Testoni scivolando aggancia in area Prodan per il fallo da rigore. Dal dischetto Paoli trasforma per il gol del vantaggio del Villa.

Nella ripresa i ragazzi di Girolomini vogliosi di recuperare il risultato si riversano in avanti con decisione. Al 52’ Gyabaa Douglas calcia fuori di un niente. Non è fortunato al 65’ il pallonetto di Nanapere con altro salvataggio sulla linea di porta, come pure il tiro-cross di Brugiapaglia al 75’ il quale lambisce il palo. La squadra della locomotiva resta in dieci per il doppio giallo a Gyabaa Douglas, senza però rinunciare a premere alla ricerca del gol del pari. Al minuto 86’ ed all’88’ Mazzocchini impegna Cocco di testa. Ma nulla può l’estremo difensore pesarese, al 95’, sul fendente a incrociare di Pandolfi per la rete del meritato pareggio. E’ il gol che fissa il risultato sull’1-1 finale, quinto “segno X” su sei match interni ma buono per mantenere l’imbattibilità casalinga, al pari del Valfoglia.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – VILLA SAN MARTINO 1-1 (0-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Sampaolesi, Brugiapaglia, Staffolani, Pizzuto (86’ Pandolfi), Polenta (70′ Mazzocchini), Masi, Gyabaa Douglas, Nanapere, Shaibu, Testoni. All. Girolomini

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Riceputi, Paoli, Sanchini, Righi, Balleroni (91’ Ascani), Angelini, Pedini, Tartaglia (85’ Piccioni), Prodan. All. Cicerchia

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Merli (San Benedetto del Tronto)

RETI: 31’ Paoli su rig., 95’ Pandolfi