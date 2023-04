Osimana e Fossombrone non sfondano, al "Diana" tanti rimpianti e zero reti

Al “Diana” né Osimana né Fossombrone riescono a conquistare il match-point offerto dal penultimo turno. Gli ospiti con una vittoria avrebbero messo di nuovo la freccia salendo al primo posto davanti all’Atletico Ascoli, i padroni di casa grazie ai tre punti avrebbero invece agganciato a quota 46 il Montefano giocandosi il tutto per tutto per uno slot negli spareggi promozione nei 90’ finali. Finisce, invece, con uno 0-0 piuttosto inutile per entrambe, chiamate ora nel confronto conclusivo di regular season a fare bottino pieno e sperare, per i rispettivi obiettivi, che giungano confortanti notizie dai campi dove sono impegnate le dirette concorrenti.

Parte forte l’Osimana, che tenta in mischia la fortuna con Patrizi, Mingiano e Scheffer, ma la difesa ospite disinnesca i tentativi dei giallorossi, i quali però al 16’ creano la prima palla gol del match conle conclusioni di Mingiano ed Alessandroni respinti al mittente. E’ quindi il turno di Buonaventura, che al 20’ si inventa un tiro da posizione angolata ma Marcantognini miracolosamente ci arriva ed evita il peggio. Dopo la sortita, senza fortuna, di Labriola sugli sviluppi di un calcio piazzato di Bambozzi, è ancora Buonaventura a farsi vivo con una parabola dal limite dell’area grande che spedisce la sfera poco oltre la traversa. Bisogna attendere il 39’ per il primo acuto del Fossombrone, con Conti che sfrutta la confusione ed i rimbalzi in area per tentare lo “sparo” verso la porta, ma in mezzo si piazza però Canullo che fa da muro. Gli ultimi minuti scivolano via senza particolari scossoni e si torna negli spogliatoi ancora in pareggio.

La ripresa è nel segno dell’aggressività per entrambe le compagini. Si risveglia dal torpore della prima frazione il Fossombrone e lo fa con un bello spunto di Urso dal centrocampo che si concretizza nel colpo di testa dall’area piccola di Riccardo Pandolfi, il quale alza troppo la mira. Niente di nuovo da ambo i lati per i minuti successivi e la partita vola via, su un campo reso viscido dalla pioggia, fino al 75’ senza brividi tanto per gli ospiti quanto per i padroni di casa. Trema l’Osimana all’80’ e la colpa è di Pagliari, che conclude dalla distanza e solo le mani salvifiche di Canullo riescono a deviare il tiro. La replica giallorossa porta la firma di Alessandroni al minuto 83’da posizione molto, troppo defilata e la conclusione finisce all’esterno della rete. Quattro i minuti di recupero concessi, inaugurati da Pandolfi che spreca un’occasione importante al limite dell’area piccola con un tiro sicuramente rivedibile nella mira. Paratona di Canullo al 93’ su un tiro ospite molto insidioso. Poi il triplice fischio e la gara finisce zero a zero. Un pari che non chiude ancora la porta per i play-off dell’Osimana, quindi costretta a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata nel derby a Jesi e guardare anche i risultati dagli altri campi.

Il Tabellino:

OSIMANA-FORSEMPRONESE 0-0

OSIMANA: Canullo, Marcantoni, Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Scheffer (60’ Mercanti), Bambozzi, Alessandroni, Buonaventura, Mingiano. All. Mobili

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Camilloni, Procacci, Bucchi, Urso, Riggioni, Palazzi (85’ Fraternali), Conti, Germinale (77’ Battisti), R. Pandolfi (86’ L. Pandolfi), Pagliari. All. Fucili

ARBITRO: Skura (Jesi)

ASSISTENTI: Aureli (San Benedetto del Tronto), Domenella (AN)