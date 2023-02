Il Fabriano è protetto da San...tini, altro 2-2 per l'Osimana

Sotto la pioggia si affrontano due compagini di livello ma a spuntarla, a dispetto del risultato, sono stati i giallorossi, autori delle maggiori opportunità e capaci di giocare per gran parte del tempo nella metà campo avversaria. Vittoria solo...ai punti, però, per la formazione di mister Mobili, perché al triplice fischio il pallottoliere riporta un 2-2 che fa molto comodo ai “cartai”, i quali escono dal Diana con una lunghezza preziosissima per la graduatoria in chiave salvezza. Si comincia con lo squillo di Ruibal a due minuti dal calcio d'inizio: il numero sette giallorosso tenta la conclusione della porta ma Santini intuisce e ferma la cannonata. Spauracchio per i padroni di casa al 5’: gioco a due del Fabriano in area, Barilaro tira ma l'estremo difensore osimano respinge e rimanda in gioco. Bella giocata di Mingiano al 15’: l'attaccante cerca lo specchio della porta con un tiro a parabola dalla distanza, ma la sfera vola sopra la traversa per una questione di centimetri.

Magia di Capristo al 24’, che dalla fascia sinistra guadagna terreno fino a portarsi faccia a faccia col portiere giallorosso. Soltanto Labriola può evitare il peggio, prelevando la palla dai piedi del fabrianese e spedendola in fallo laterale. Traversa clamorosa di Mingiano al 27’, che spreca un tiro a porta vuota con una palla che rimbalza sul legno e resta in gioco, ed è ancora minaccioso al 31’, ma calcia troppo piano in area e manca la porta. Guadagna terreno Capristo al 39’, portandosi avanti alla difesa dell'Osimana ed arrivando al limite dell'area di rigore con la palla al piede, provvidenzialmente fermato da Scheffer. La rete arriva, ma per i padroni di casa: Buonaventura entra e mette nel sacco il pallone dell’1-0. La gioia, però, dura poco. Gubinelli riporta la parità in campo poco prima del duplice fischio con una conclusione raso porta nella confusione della mischia.

Mischia in area del Fabriano Cerreto al 48’, ad inizio ripresa, con l’attacco giallorosso che prova a concludere ma la palla rimbalza sulla traversa. Tiro a giro di Bambozzi al 51’, Santini salvifico con un volo d'angelo che blocca una palla insidiosa nell'incrocio dei pali. Il ritorno di Mingiano al 65’ che si attarda a tirare dall'area ed è costretto ad evitare il pressing avversario spedendo la palla al lato della porta, mentre un minuto dopo ci riprova Alessandroni quasi al limite della linea del fondo campo con un tiro stoppato da Santini. Tocca a Bezziccheri portare avanti gli ospiti: al 68’ palla persa a centrocampo da Bambozzi, che l'attaccante del Fabriano - appena entrato - sfrutta astutamente per un tiro da distanza ravvicinata che supera il portiere e gonfia la rete.

Un 2-1 che dura poco, molto poco. Botta e risposta di Labriola al 70’, che riporta la parità in campo sfruttando la confusione della mischia. Di nuovo Bezziccheri al 74’, che su errore clamoroso dell'Osimana che perde palla a centrocampo scatta ed arriva faccia a faccia con Canullo ma si lascia ipnotizzare e gli tira la palla nelle mani. Non è ancora finita, perché al minuto 85 i padroni di casa hanno il match-point per mettere in cassaforte l’intera posta in palio: l’aribtro assegna un penalty per i giallorossi, Bambozzi si piazza sul dischetto del rigore e tira nel mezzo, magia di Santini che con il piede respinge. Questione di centimetri ma il goal non c'è e per l’Osimana è di nuovo 2-2.

Il Tabellino:

OSIMANA-FABRIANO CERRETO 2-2 ( 1-1 p.t.)

OSIMANA: Canullo, Scheffer, Tiranti (36’ Bassetti, 83’ Falcioni), Calvigioni, Bellucci (54’ Micucci), Labriola, Ruibal, Bambozzi, Alessandroni, Buonaventura, Mingiano. All. Mobili

FABRIANO CERRETO: Santini, Stortini (62’ Grezzana), Crescentini, Nunzi, Lucarino, Lispi (54’ Carnevali), Barilaro, Gabrielli, Gubinelli (87’ Santinelli), Magnanelli (61’ Bezziccheri), Capristo. All. Destro

ARBITRO: Capoccia (PG)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Illuminati (MC)

RETI: 44’ Buonaventura, 47’ Gubinelli, 68’ Bezziccheri, 69’ Labriola