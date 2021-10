Olimpia e Portuali, un punto a testa ed uno sguardo al futuro pieno di fiducia

Termina in parità una gara il cui epilogo sembra fornire due certezze: l’Olimpia Marzocca, una volta al completo (“regalare” Montanari e Moschini facilita senza dubbio il compito agli avversari), potrà senza dubbio competere ad armi pari con le big del torneo. Ed i Portuali, imbattuti dopo cinque turni, vanno ormai legittimamente ricompresi nel lotto delle formazioni di vertice del girone A.

Normale, quindi, che il confronto di Senigallia tra queste due compagini abbia regalato qualità ed equilibrio. Sono i padroni di casa a passare per primi, poco dopo la mezz’ora: Marchesini viene atterrato in area e dal dischetto Paolini non sbaglia siglando l’1-0 per l’Olimpia. Pronta la reazione dei “Dockers”, che ci provano con l’osservato speciale Mascambruni (in questo avvio di campionato spina nel fianco per i portieri avversari) il quale obbliga Giovagnoli a rifugiarsi in angolo.

Nella ripresa la squadra dorica comincia a spingere avanzando il proprio raggio d’azione, ed al minuto 58 trova il gol dell’1-1 grazie a Pelosi, il quale da due passi mette nel sacco il pallone sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. I Portuali provano a cavalcare l’onda dell’entusiasmo per il pareggio raggiunto e continuano a premere, prestando però il fianco alle ripartenze del Marzocca (al 68’ Brunori fa tutto bene ma perde il controllo della sfera a due passi dalla porta). Nell’ultimo quarto d’ora le squadre si allungano, da annotare un’occasione per parte: un calcio da fermo di Severini che esce di poco ed una rete del neo entrato Arcuri annullata per fuorigioco. Finisce in parità, con un punto a testa e la sicurezza di poter guardare all’immediato futuro con rinnovata fiducia.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA - PORTUALI ANCONA 1-1 (1-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Roberto, Cecchetti, Bonvini, Brugiatelli (67’ Rossi), Marchesini, Brunori, Mandolini (67’ Arcuri), Paolini, Pigini All. Giuliani

PORTUALI CALCIO ANCONA: Tavoni, Severini, Polidori (65’ Lucci), Remedi (85’ Santoni), Savini, Gasparini, Marzioni (61’ Ferrante), Pelosi, Mossotti (65’ Rinaldi), Mascambruni, Lanari (85’ Susini) All. Ceccarelli

ARBITRO: Giorgiani (PU)

ASSISTENTI: Bianchi (PU), Baldoni (AN)

RETI: 33’ Paolini su rig, 58’ Pelosi