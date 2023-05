Valfoglia implacabile in trasferta, tris al Moie che chiude in otto

Squadra in casa

Il Valfoglia si conferma autentica macchina da guerra in trasferta: la formazione pesarese espugna il “Pierucci” e porta a cinque il numero di affermazioni esterne consecutive (dopo Osimo Stazione, San Costanzo, Cagliese e Gabicce Gradara). Sconfitta netta quella incassata dalla formazione di Rossi, che chiude addirittura in otto ma al fischio finale, in considerazione della contemporanea sconfitta del Barbara, acquisisce matematicamente il diritto a disputare anche il prossimo anno il torneo di Promozione.

Dopo una fase di studio, il Valfoglia prende in mano le redini della sfida e sblocca il punteggio alla mezz’ora: su azione sviluppatasi sulla sinistra arriva la volée di Diomede che sale così in doppia cifra nel numero di reti stagionali. Il Moie accusa il colpo, sbanda, e così dopo cinque minuti prende forma il raddoppio della squadra ospite, che perviene al 2-0 grazie al preciso colpo di testa messo a segno da Bartomioli. Prima del riposo, arriva anche l’espulsione che di fatto chiude virtualmente il confronto: il direttore di gara punisce con il rosso un’entrata decisa di Cercaci ed i rossoblù vanno così al riposo indietro di due gol ed in inferiorità numerica.

La partita si incammina così su un binario completamente favorevole ai pesaresi: il Moie intanto continua a perdere i pezzi, con Gregorini che incassa il secondo giallo e raggiunge anche ljui anzitempo gli spogliatoi. Il gol del definitivo 3-0 giunge su penalty trasformato da Diomede – che griffa così la sua doppietta personale – e decretato per un fallo di mano di Carboni il quale finisce anche lui nel taccuino dei cattivi e porta a tre le espulsioni dei padroni in casa in un pomeriggio, davvero, da dimenticare.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA-VALFOGLIA 0-3 (0-2 p.t.)

MOIE VALLESINA: Barigelli, Madonna (60’ Berardi), Gregorini, N. Carboni, Balducci, Marini, Pandolfi (48’ Costantini), Mosca (85’ Borra), Ruggeri (70’ Gueye), Cercaci, Rossetti (60’ Coppari). All. Rossi

VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi, Cenciarini, Pagniello, Gallotti, Scoccimarro, Renzi (90’ Simoncini), Ricciotti (46’ Elezaj), M. Carboni (65’ Cirulli), Diomede, Bartomioli. All. Angelini

ARBITRO: Bardi (MC)

ASSISTENTI: Zitti (Jesi), Giannoni (PU)

RETI: 30’ Diomede, 35’ Bartomioli, 70’ Diomede su rig.