Il Barbara fa un sol boccone del Moie: al "Pierucci" finisce 3-0

L’Ilario Lorenzini continua a tenere un ritmo da play-off nelle sfide esterne (dieci punti nelle ultime cinque gare in trasferta), e con un meritato 3-0 espugna il “Pierucci” di Moie. Un “en-plein” per la formazione gialloblù, buono per agganciare il MondolfoMarotta a quota 35 in classifica e fare un concreto passo in avanti nella volata per la salvezza. Ottimo l’approccio della formazione di mister Profili alla sfida, tanto che al 5’ c’è già lavoro per Anconetani, obbligato ad uscire in presa bassa sul cross teso di Rossini, Ma l’estremo difensore dei padroni di casa non può nulla quando, al 20’ in occasione del primo corner dell’incontro, Cardinali trova di testa la deviazione giusta e mette la sfera in fondo al sacco. La risposta del Moie è affidata a Marini che al 28’ non inquadra lo specchio della porta, ed al 31’ a Rossetti che va giù in area tra le proteste dei locali ma l’arbitro fa cenno che si può proseguire. Il Barbara chiude in avanti la prima frazione, con un tiro a giro di Rossini che si perde sul fondo.

Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo, sono i locali a spingere subito sul pedale del gas, ma al 52’ l’Ilario Lorenzini perviene al raddoppio: fallo su Giuliani, punizione centrale dai 25 metri battuta da Zigrossi che spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali per il 2-0. Rabbiosa replica del Moie, con Cardinali provvidenziale ad evitare il 2-1 al 55’ mentre al 59’ i rossoblù sugli sviluppi di un calcio piazzato mandano di poco la sfera oltre la traversa. La spinta della squadra di Rossi si attenua progressivamente, e così gli ospiti riescono a controllare più agevolmente il gioco. Nei minuti finali il Barbara chiude i conti: al minuto 87 Zigrossi sfiora il tris con un lob fuori misura, ma due giri di lancette più tardi il gol del definitivo 3-0 prende sostanza con Moschini, il quale ben imbeccato da Brunori blinda i tre punti frutto della nona vittoria in campionato.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA-ILARIO LORENZINI 0-3 (0-1 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, G. Gregorini, Serantoni (57’ Baioni), Carboni (79’ Cercaci), Canulli, Marini, Pandolfi (57’ Ruggeri), Mosca (69’ Madonna), Rossetti, Berardi (76’ Api), Paolucci. All. Rossi

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi (63’ Tiriboco), S. Gregorini, Morsucci (85’ Brunori), Zigrossi, Tamburini, Fronzi, Cardinali, Giuliani (69’ Moschini), Rossini (63’ Nacciarriti), Sabbatini (78’ Sanviti). All. Profili

ARBITRO: Malascorta (Jesi)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Bruno (MC)

RETI: 20’ Cardinali, 52’ Zigrossi, 89’ Moschini