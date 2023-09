Moie, debutto in coppa coi fiocchi: Giunchetti e Rossetti stendono il Fabriano

Il Moie Vallesina raccoglie un successo e tanti applausi nella prima uscita ufficiale della stagione, avvenuta al “Pierucci” nel turno della coppa di categoria. Bella affermazione quella ottenuta contro il Fabriano Cerreto, piegato con un gol per tempo, ma soprattutto una partita che ha visto la formazione di mister Rossi concedere pochissimo non rischiando praticamente mai, cosa che unita alle buone trame di gioco messe in mostra nell’arco dei 90’ fa crescere l’ottimismo in vista dell’imminente inizio del campionato.

Dopo una prima fase di studio, al 20’ il Moie sblocca la partita: traversone di Carboni a cercare Giunchetti sul secondo palo che di testa insacca in rete. Risponde il Fabriano, senza però farsi concretamente vedere dalle parti di Anconetani. Nel secondo tempo, nei primi minuti della ripresa l’episodio che incanala definitivamente la partita su binari favorevoli ai padroni di casa: gli ospiti restano infatti in dieci per il rosso a Stortini, come conseguenza della seconda ammonizione. Con la superiorità numerica il Moie Vallesina trova maggiori spazi ed al 65’ perviene al raddoppio: bell’azione dei rossoblù con Mosca che trova in profondità Rossetti, il quale, a tu per tu con l’estremo difensore dei cartai, sigla il gol del 2-0 con cui si chiuderà il match, con la squadra di Rossi vicina più volte ad arrotondare il risultato nell’ultima porzione di gara.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – FABRIANO CERRETO 2-0 ( 1 -0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini (85’ Canulli), Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti (77’ Paolucci), Giunchetti (61’ Pandolfi), Constantini (61’ F. Giampaoletti). All. Rossi

FABRIANO CERRETO: Cucchiaro, Stortini, Corazzi, Cicci, Carnevali, Lispi, Barilaro, Grazioso (77’ Mulas), Zuppardo (35’ Genghini), Carmenati (54’ Ciacci), Crescentini (56’ Poeta). All. Tiranti

ARBITRO: Ulisse (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Malatesta (AN)

RETI: 16’ Giunchetti, 64’ Rossetti