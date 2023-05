Moie corsaro a Fermignano: decidono Ruggeri e Mosca a cavallo dell'intervallo

Brusco stop casalingo per la Fermignanese che cade contro il Moie Vallesina, bravo a sfruttare il momento di black out avversario nei minuti a cavallo delle due frazioni ed a conquistare i tre punti in palio, buoni per scavalcare i padroni di casa in graduatoria ed agganciare così il settimo posto. E’ la prima casalinga per mister Guidi, nuova guida tecnica biancoblù, che ha sostituito Marco Teodori. Partono meglio gli ospiti con un paio di spunti di Pandolfi, ma è la formazione di casa ad andare più vicina al vantaggio. Al 24’ un tiro da fuori di Bozzi si stampa sulla traversa e pochi minuti dopo è Barigelli a superarsi su un tiro a botta sicura di Cusimano. Nel finale di tempo arriva però la beffa per gli uomini di Guidi, con un tiro cross di Ruggeri che trafigge Cappuccini.

Dopo appena due giri di lancette della ripresa arriva il raddoppio ospite, con un tap-in vincente di Mosca sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Il doppio svantaggio scuote la Fermignanese che accorcia al 59’ con Bozzi; il centrocampista classe ‘97, prima si conquista una punizione dal limite e poi realizza con un destro chirurgico. I padroni di casa iniziano a credere alla rimonta e solo un miracolo di Barigelli nega il pareggio a uno scatenato Bozzi. La squadra di Rossi viene chiusa nella propria metà campo ma riesce a tenere inchiodato il risultato sul 1-2, portando a casa la quinta affermazione esterna in campionato.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE-MOIE VALLESINA 1-2 (0-1 p.t.)

FERMIGNANESE: Cappuccini, Labate, Masullo, Lucciarini (55’ Cleri), Mariotti, Patarchi (85’ Izzo), Cusimano, Bozzi, Gori, Loberti (55’ De Santis), Volpini (85’ Patrignani). All. Guidi

MOIE VALLESINA: Barigelli, Madonna, Serantoni, Carboni, Balducci, Marini, Rossetti (67’ Costantini), Mosca, Ruggeri (74’ Api), Cercaci (80’ Borra), Pandolfi (92’ Gueye). All. Rossi

ARBITRO: Serpentini (FM)

ASSISTENTI: Pastori (Jesi), Meo (MC)

RETI: 45’ Ruggeri, 49’ Mosca, 59’ Bozzi