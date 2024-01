Il Marina si rialza: 2-1 al Valfoglia per il primo successo del 2024

Squadra in casa

Squadra in casa Marina

L’ultimo week-end del mese di febbraio fa registrare il risveglio del Marina, che davanti al pubblico di casa ottiene la prima vittoria del 2024 dopo due pareggi consecutivi casalinghi (Fabriano Cerreto e Fermignanese) e le sconfitte esterne sui campi di Villa San Martino e Portuali. Il successo di misura permette alla squadra di mister Giorgini di tornare a gravitare in orbita play-off, sebbene nella lotta per la quinta posizione il gruppo continui ad essere piuttosto nutrito.

L’uscita dai blocchi migliore è quella del Marina, che riesce in apertura a passare subito in vantaggio: Moliterni attiva Giovagnoli, il cui traversone è perfettamente intercettato che con un piattone sottomisura regala ai biancazzurri l’1-0. I padroni di casa, rinfrancati dal gol, spingono immediatamente alla ricerca del raddoppio: ci prova Cucinella al minuto 8, Piermattei a metà tempo con una conclusione al volo che termina di poco oltre la traversa. Prima del duplice fischio è invece Sodani a mettere due provvidenziali pezze, prima alla mezz’ora sulla conclusione a botta sicura di Piermattei e quindi cinque minuti più tardi sulla sberla di Rossini deviata in corner.

Cambia il copione nella seconda metà di gara: più Valfoglia e meno Marina, coi pesaresi che al rientro dagli spogliatoi riequilibrano subito la gara. Il colpo di testa di Cirulli vale l’1-1 ed è il preludio ad una ripresa giocata meglio dagli ospiti, che in più di una circostanza tenta di graffiare in contropiede. Cinica, però, la squadra di Giorgini, che prima reclama un penalty e poi al 77’ firma il gol vittoria: Sabbatini crossa lungo a beneficio di Testoni che infila Sodani e regala i tre punti ai biancazzurri.

Il Tabellino:

MARINA- VALFOGLIA 2-1 (1-0 p.t.)

MARINA: Gasparoni, Medici, Maiorano, Rossetti (90’ Catalani), Giovagnoli, Cucinella, Sabbatini (82’ Droghini), Testoni, Piermattei (89’ Massaccesi), Rossini (60’ Pierandrei), Moliterni (75’ Gregorini). All. Giorgini

VALFOGLIA: Sodani, Fraternali, Morbidi, Gallotti, Pagnello, Passeri, Ricciotti, Bartomioli (86’ Volpini), Tatò (73’ Carboni), Diomede, Balducci (46’ Cirulli). All. Cicerchia

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Piccinini (AN), Massani (Jesi)

RETI: 6’ Testoni, 49’ Cirulli, 77’ Testoni