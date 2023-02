Marina-Urbino, un punto per uno che non giova a nessuno

Poche note di cronaca e molto equilibrio nel match del Comunale, che ha messo di fronte da una parte l’Urbino le cui qualità erano state già ampiamente messe in luce nell’arco dell’attuale stagione, dall’altra un Marina che ha cominciato a gustare i primi frutti dopo una prolungata semina ed un primo raccolto praticamente nullo. Il risultato finale è uno 0-0 che, però, non accontenta nessuno: né i padroni di casa che vedono ancora molto lontano il traguardo salvezza, né i ducali che non sfruttano adeguatamente l’occasione di fare bottino pieno per ridurre il divario di punti dalla zona play-off. Gli ospiti prendono subito in mano le redini della gara: al minuto 8 primo tiro di Calvaresi parato da Barzanti, il quale poi vede al 15’ il pallone di Carnesecchi su corner colpire la parte superiore della traversa e quindi decollare sopra la traversa la sfera calciata da Dalla Bona al 25’. Due minuti più tardi il pallone buono è per Tamagnini, il quale batte a rete colpendo Esposito e per poco la traiettoria non beffa il portiere locale. L’occasione più ghiotta del primo tempo è però nel recupero con Esposito il cui lob si perde sul fondo.

Non cambia la musica nella ripresa: ancora Esposito protagonista al 50’, con una sventola da due passi che esalta i riflessi di Barzanti che respinge e Calvaresi non trova il tap-in vincente. Al 61’ ci prova Morani, che però alza troppo la mira mentre al 70’ è Fiorelli a salvare l’Urbino sulla sberla di Gregorini dal limite. La girandola di sostituzioni spezzetta il gioco, ed il campo pesante lo rende maggiormente difficoltoso: nell’ultima quarto d’ora si segnala solo la conclusione di Morani che un attento Barzanti disinnesca senza affanni, poi più nulla fino al triplice fischio che certifica lo 0-0.

Il Tabellino:

MARINA-URBINO 0-0

MARINA: Barzanti, Medici, Maiorano, Vinacri, Giovagnoli, Carloni, Catalani (70’ Piermattei), Gregorini (83’ Testoni), Pierandrei (82’ Candolfi), Gabrielli (66’ Nacciarriti), Brugiapaglia (64’ Rossetti). All. Giorgini

URBINO: Fiorelli, Nisi, Tamagnini, Morani, Giunchetti, Magnani, Carnesecchi, Dalla Bona, Innocenti, Calvaresi (57’ Montesi), Esposito (71’ Sergiacomo). All. Ceccarini

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Belogi (AN)