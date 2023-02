Finalmente Marina: a Castelfidardo la prima vittoria in campionato

Il Castelfidardo perde a domicilio per 0-1 contro un Marina bravo a capitalizzare le poche occasioni avute, mentre la squadra di mister Marco Giuliodori deve recriminare per alcune occasioni non sfruttate in una giornata comunque sottotono per diversi giocatori. Biancoverdi che tornano al “Mancini” di fronte al proprio pubblico dopo l’importante e convincente vittoria contro il Chiesanuova, in una giornata quasi primaverile: mister Giuliodori fa esordire dal primo minuto l’attaccante francese Goma supportato ai lati da Braconi e Cognigni, risponde la squadra di mister Igor Giorgini con l’ex Sbarbati spalleggiato da Gabrielli e Catalani.

Primi minuti di studio da parte delle due squadre con il Castelfidardo che prova a fare la partita ma senza alzare i ritmi. Alla prima vera occasione degli ospiti la partita si sblocca: minuto 20, Fabbri tiene in gioco Sbarbati che si invola verso l’area, dopo un rimpallo la sfera capita sui piedi di Catalani che dal limite dell’area batte David con un tiro a giro che finisce nel “sette”. Fidardensi che accusano il colpo: al 25’ ancora Sbarbati protagonista si procura un fallo al limite dei sedici metri con Maiorano che di sinistro impegna ancora il portiere locale il quale devia in angolo. Primo squillo dei padroni di casa al 29’ con Goma, imbeccato da Ristovski, che si libera ma il suo tiro esce alla destra di Barzanti. Al 32’ è Cognigni che sfiora il gol sempre su iniziativa di un Ristovski, che sembra in giornata: il 2004 si trova a tu per tu col coetaneo estremo difensore del Marina che si supera e devia in angolo.

Al 40’ altra occasione biancoverde, stavolta su calcio da fermo: Ristovski pennella dalla sinistra un cross per Fabiani che si vede negare il gol di testa grazie ad un miracolo del giovane Baldanzi. Castelfidardo che nel finale di tempo cerca in tutti i modi quel gol che a questo punto meriterebbe: al 43’ prima è Cognigni a costringere l’ennesimo intervento all’ottimo 2004, nell’azione successiva è Goma che anticipa tutti di testa con un movimento da centravanti, la palla bacia il palo esterno prima di finire fuori. Primo tempo frizzante con il Marina che dopo il vantaggio sveglia un Castelfidardo sornione fino al gol del vantaggio ospite, con la squadra di mister Giuliodori che meriterebbe il pareggio per le occasioni create, ma è anche il giovane Balzanti a tenere gli ospiti in vantaggio.

All’alba del secondo tempo ancora Castelfidardo pericoloso con l’asse Ristovski-Fabiani su calcio da fermo, stavolta il centrale non inquadra la porta con la sfera che esce alla destra. Al 65′ si riaffaccia il Marina in avanti, stavolta è Brugiapaglia ad imbeccare Gabrielli che a tu per tu con David non riesce a superare l’estremo difensore biancoverde. Il Castelfidardo non riesce a trovare le misure per rendersi pericoloso in questa fase della partita, cercando di rendersi pericolosi ma senza creare grossi pericoli dalle parti di Barzanti. Mister Giuliodori tenta il tutto per tutto con gli ingressi di Pasquini e Fermani. Al 90′ il Marina ha l’occasione per chiudere la partita con Gabrielli che si fa ipnotizzare da David, nel rovesciamento di fronte Fabbri con un bel tiro dal limite trova Barzanti che devia il tiro sul palo alla sua destra. Al fischio finale esultano i biancazzurri, che possono così festeggiare la prima affermazione in campionato.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO-MARINA 0-1 (0-1p.t.)

CASTELFIDARDO: David, Coppi (55’ De Min), Fabbri, Francesconi (50’ Galli), Fabiani, Bandanera (85’ Fermani), Ristovski (63’ Pasquini), Guella (70’ Crescenzi), Goma, Cognigni, Braconi. All. Giuliodori

MARINA: Barzanti, Medici, Maiorano, Omenetti (77’ Cucinella), Giovagnoli, Carloni, Gregorini, Brugiapaglia (77’ Rossetti), Sbarbati (36’ Candolfi), Gabrielli (91’ Droghini), Catalani (70’ Testoni). All. Giorgini

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Morganti (AP)

RETE: 20’ Catalani