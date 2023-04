Marina, congedo amaro dall'Eccellenza: la Maceratese vince 3-1

Il Marina e la Maceratese prendono commiato dal torneo di Eccellenza 2022/2023, nell’ultimo incontro ininfluente per entrambe ai fini del campionato: ai padroni di casa non è bastata la rimonta nel girone di ritorno per rimediare ad una pessima prima parte di stagione ed evitare la retrocessione, per i biancorossi arriva invece il successo che porta in doppia cifra il numero delle affermazioni e permette di chiudere l’anno al nono posto. Nonostante il match serva solo ad aggiornare le statistiche, non aggiungendo né togliendo nulla al torneo delle due squadre in campo, il match si rivela gradevole: si comincia con il Marina che al 6’ ci prova con Gabrielli ben imbeccato da Pierandrei, Santarelli para a terra. Poi al 12’ è Coacci a compiere un prodigio su una punizione dal limite calciata da D’Ercole, che due minuti dopo ancora su calcio piazzato cerca lo specchio della porta stavolta però senza fortuna. Il punteggio si sblocca al 20’: intervento falloso fischiato a Giovagnoli in area e penalty a favorevole degli ospiti, calciato in maniera potente da D’Ercole sul quale Coacci sfiora senza riuscire però a deviare. Trascorrono dieci minuti e la Maceratese raddoppia: angolo calciato dal solito D’Ercole a beneficio di Strano che di testa timbra il 2-0, risultato con cui le formazioni vanno al riposo.

Ripresa che vede il Marina spingere alla ricerca della rete utile per riaprire il match: al 50’ Brugiapaglia per Pierandrei che di testa spedisce la sfera a fil di palo, per poi al 56’ su assist di Medici non impattare ottimamente sul pallone e mettere a lato. La Maceratese non è da meno: al 71’ si fa nuovamente viva su punizione deviata da Coacci in volo plastico mentre al 79’ è Santarelli che miracoleggia sulla botta ravvicinata di Catalani ben smarcato da Gagliardi. La gara si riapre al minuto 82: il Marina accorcia con il rigore di Pierandrei dopo il fallo di mano commesso da Strano, ma la “Rata” chiude i conti poco prima del 90’ con De Julis, che riceve da Massei e fissa il punteggio sul 3-1 conclusivo.

Il Tabellino:

MARINA-MACERATESE 1-3 (0-2 p.t.)

MARINA: Coacci, Cucinella, Vinacri, Gagliardi, Giovagnoli (73’ Pedini), Medici (61’ Tereziu), Brugiapaglia (62’ Catalani), Testoni (50’ Frulla ), Pierandrei, Nacciarriti, Gabrielli. All. Giorgini

MACERATESE: Santarelli, Julitti (68’ Morandi), Nicolosi, Casimirri, Strano, Pagliari, Mancini (77’ Mangiaterra), Massei, Mosca (68’ De Iulis), D’Ercole (87’ Pierluigi). All. Amadio

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Poentini (PU)

RETI: 21’ D’Ercole su rig., 31’ Strano, 82’ Pieranderi su rig., 88’ De Iulis