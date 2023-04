Marina, il capolinea è a Gallo di Petriano. I biancazzurri scendono in Promozione

Serviva un’impresa, per provare a tenere in piedi le speranze di salvezza, per dare ancora sostanza ad un rimonta incredibile che aveva rimandato, di parecchio, il verdetto di un campionato che sembrava già segnato. Alla fine, dopo una serie di dieci risultati utili consecutivi, con quattro vittorie e sei pareggi – media da play-off – al Comunale di Gallo di Petriano arriva la sconfitta che decreta la retrocessione matematica a 90’ dalla conclusione del torneo. Troppo il distacco accumulato nei primi due terzi di un torneo caratterizzato da repentini cambi di panchina, occasioni sciupate ed anche sfortuna: ed alla fine il tecnico Igor Giorgini, a cui ad inizio stagione era stata affidata la guida tecnica, era riuscito col suo ritorno a trovare una quadratura ed un gioco utile per camminare con passo spedito, senza però colmare quel gap in termini di punti che si era venuto a creare con chi era in corsa per mantenere la categoria.

Ad emettere la sentenza è quell’Atletico Gallo che con i tre punti presi nell’ultimo impegno casalingo del torneo, è tecnicamente ancora in corsa per il primo posto, e si candida a protagonista dei prossimi play-off. I pesaresi dopo due minuti vanno subito avanti: doppio corner, e sul secondo tiro dalla bandierina la difesa del Marina Respinge corto e Torelli appostato dentro l’area realizza. Pronta la replica del Marina con Elezaj che risponde due volte presente su Nacciarriti, ma il Gallo al 21’ sfiora il raddoppio con Costantini che non inquadra la porta con Barzanti fuori dai pali. Il primo tempo si chiude con l’inzuccata di Barattini fuori bersaglio.

Come nel primo tempo, anche nel secondo la partenza dei padroni di casa è fulminea: su invito di Costantini diagonale di Peroni che fulmina Barzanti per il 2-0, per poi al 50’ dilapidare il 3-0 che avrebbe messo in ghiaccio il risultato. Il Marina si rianima, grazie anche ai cambi operati da mister Mariani: obbliga Elezaj alla deviazione al 54’ su tentativo di Gregorini e con una sberla di collo pieno di capitan Maiorano riapre la contesa timbrando il 2-1. Finale di gara vibrante, con la combinazione Torelli-Peroni ed il tiro di quest’ultimo al minuto 86 che si perde sull’esterno della rete e due giri di lancette più tardi la parata di Elezaj che dice di no ad un commovente Maiorano. Ultimo sussulto, la traversa al 92’ colpita da Notariale, poi il triplice fischio: Gallo ancora in corsa per la vetta, Marina in Promozione.

Il Tabellino:

ATLETICO GALLO-MARINA 2-1 (1-0 p.t.)

ATLETICO GALLO: Elezaj, Fr. Fabbri (55’ Sciamanna), Notariale, Dominici, Nobili, Del Pivo, Giunti (79’ Fi. Fabbri), Torelli, Barattini (87’ Di Gennaro), Peroni (90’ Gaudenzi), Costantini (74’ Muratori). All. Mariotti

MARINA: Barzanti, Medici (51’ Gregorini), Maiorano, Gagliardi, Carloni (80’ Droghini), Giovagnoli, Piermattei (63’ Catalani), Testoni (51’ Vinacri), Pierandrei, Nacciarriti, Brugiapaglia. All. Giorgini

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), De Marino (PU)

RETI: 2’ Torelli, 48’ Peroni, 64’ Maiorano