Il baby Piermattei lancia il Marina, che fa rientrare in campo Giorgio Noviello

Il Marina porta a casa un match equilibrato, caratterizzato dalle tante assenze da ambo le parti e vissuto più sulle iniziative dei singoli che su manovre ben orchestrate. Affermazione importante per la squadra di mister Mariani, che dopo i passi falsi interni con Valdichienti e Montefano torna a conquistare l’intera posta in palio davanti al pubblico di casa, risultato che mancava addirittura dallo scorso ottobre.

Parte bene il Porto Sant’Elpidio, che dopo dieci minuti colpisce un palo clamoroso con D’Amici. Poi gioco sviluppato a centrocampo e ultimi 10’ del primo tempo tutto di marca locale. Al 35’ azione personale di Costantini che ricevuta palla al limite dell’area, si libera di un avversario e sgancia un fendente che Faini schiaffeggia rasoterra per spedire fuori. Tre minuti più tardi clamorosa traversa centrata da Medici, che appena superata la lunetta del centrocampo lascia partire un bolide che centra la traversa e rimbalza a terra.

La ripresa inizia sulla stessa falsariga, e al 49’ il punteggio si sblocca: il baby Piermattei innesca Droghini, cross teso al centro, Faini si oppone alla volée di Lazzarini ma non trattiene, e sulla ribattuta Piermattei è puntuale nel infilare il pallone nel sacco. Il Marina insiste, cercando di mettere al sicuro il risultato, al 55’ ancora Droghini arriva in area per colpire di testa ma sbaglia di un nonnulla, mentre al 66’ tocca a Pesaresi ma il suo tentativo da fuori area non inquadra il bersaglio. Poi il Marina cala di ritmo, permettendo al Porto Sant’Elpidio di raggiungere il pari ma facendosi comunque viva in contropiede. Al 73’ azione personale di Costantini che semina il panico nella difesa ospite fino a quando la retroguardia ospite riesce a sventare la minaccia. Al minuto 80 ci prova il Porto con una prolungata azione in area Marina, ma Carloni sbroglia la matassa. Poi, al minuto 86, è Giorgio Noviello a catalizzare l’attenzione dei presenti: diversi anni di stop a causa di una caviglia malandata, poi la pandemia e quindi il desiderio di ritornare in pista. Qualche settimana di allenamento, il tesseramento last minute e ora l’esordio. Qualità ed esperienza al servizio di un Marina che torna, intanto, a rivedere da vicino la zona play-off.

Il Tabellino:

MARINA – ATL.CALCIO P.S.ELPIDIO 1-0 (0-0 p.t.)

MARINA CALCIO: Castelletti, Medici, Droghini, Simone (60’ Gabrielli), Vinacri, Carloni, Loberti, Pesaresi, Piermattei (64’ Cammarino), Costantini (86’ Noviello). All. Mariani

ATLETICO CALCIO PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Magliulo (84’ Mandolesi), Candidi (82’ Calderaro), Orazi (63’ Cinaglia), Mozzoni, Ballanti, Bordi, D’Amici, Tenkorang, Palladini, Piccinini. All. Palladini

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Giretti (MC), Bruscantini (MC)

RETE: 49’ Piermattei