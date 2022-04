Jesina, il riscatto è servito: Mistura e Perri inchiodano la Sangiustese

Una Jesina “diesel” fatica ad entrare in partita, ma con due acuti al tramonto della prima frazione di gioco ed all’alba della seconda stende la Sangiustese. Tre punti di capitale importanza per l’undici di mister Strappini, che consolida la posizione nel gruppo in bagarre per i play-off ed insieme all’Atletico Ascoli – vittorioso a Colli del Tronto – accorcia il divario dai due gradini più bassi del podio, occupati proprio dall’Atletico Azzurra Colli e dalla Forsempronese che ha osservato un turno di riposo.

Meglio gli ospiti nella prima parte della sfida del “Carotti”, già pericolosi in avvio con Ercoli che al 4’ obbliga Minerva al primo intervento di giornata ed al 12’ con Tomassetti che corregge di testa – male – un’insidiosa punizione di Iacoponi. Sembra il preludio ad un primo tempo intenso, che invece trascorre senza particolari sussulti, almeno fino al primo minuto di recupero quando la Jesina stappa l’incontro. Corner dell’incontro – il primo per i biancorossi – battuto da Jachetta ma respinto, secondo tentativo di cross che stavolta fa a buon fine e l’inzuccata di Mistura è letale: vantaggio locale con il sesto gol in Eccellenza per il difensore goleador.

Secondo tempo, secondo corner Jesina e secondo gol: a calciare ancora Jachetta, a colpire stavolta è Perri che rivendica il suo ruolo di killer dell’area di rigore e batte Barufaldi salendo a quota 16 nella classifica cannonieri. La Sangiustese, con un ginocchio a terra sul repentino uno-due, si rialza al 63’ con un missile di Juvalé dalla distanza che Minerva fa impennare sopra la traversa, al 65’ con il neo entrato Iori che non inquadra lo specchio e soprattutto al 70’ per l’altra new-entry Cheddira che scarica su Minerva in uscita il pallone del possibile 2-1. L’undici di Strappini prova allora a chiudere i conti con Monachesi, il cui diagonale si perde sul fondo e soprattutto al 72’ con Perri che timbra il palo a Barufaldi battuto. L’ultimo squillo è al quarto minuto di recupero – dei sei concessi - con il sigillo di Tassi che mitiga il passivo ma non riapre la contesa: tre punti per la Jesina, e le sportellate per l’ingresso al gran ballo dei play-off proseguono.

Il Tabellino:

JESINA - SANGIUSTESE 2-1 (1-0 p.t.)

JESINA: Minerva, Martedì, Lucarini, Garofoli, Rossi (87’ Paolucci), Mistura (91’ Brocani), Cameruccio, Zagaglia, Perri (77’ Tiriboco), Jachetta (59’ Monachesi), Nazzarelli. All. Strappini

SANGIUSTESE: Barufaldi, Tomassetti, Stortini, Juvalè, Basconi, Monserat, Ercoli (74’ Tassi), Forò (93’ Casati), Zira (55’ Cheddira), Iacoponi (86’ Merzoug), Ciucani (55’ Iori). All. Viti

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Tidei (FM), D’Ovidio (PU)

RETI: 46’ Mistura, 51’ Perri, 94’ Tassi