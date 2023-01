Jesina, il ruggito del...Lion nel derby del "Carotti" contro il Fabriano

La Jesina interrompe un prolungato digiuno di vittorie superando al “Carotti” il Fabriano Cerreto. Tre punti non semplici da conquistare per la formazione leoncella, al cospetto di una squadra affamata di punti per risollevarsi e che è restata in partita fino al triplice fischio finale, complici anche gli errori dei padroni di casa sottoporta che non hanno permesso di mettere in ghiaccio il risultato. L’episodio chiave arriva al tramonto della prima frazione di gioco, con una giocata da campione di Lion Giovannini – non esente da responsabilità la retroguardia ospite – a cui ha fatto seguito una seconda metà di gara con poche emozioni.

E’ il Fabriano a farsi subito vivo dopo appena due giri di lancette, con la bella conclusione di Barilaro che viene deviata in corner dalla difesa biancorossa. Risposta dei padroni di casa affidata a Giovannini che al minuto 11 costringe la retroguardia dei cartai a rifugiarsi in calcio d’angolo. Match frizzante e ricco di capovolgimenti di fronte, che sale ulteriormente di tono nell’ultimo quarto d’ora con Bezzeccheri il cui piazzato al 31’ finisce alto ed al 39’ viene stoppato da Pistola (in campo tra i pali al posto dell’indisponibile Minerva), l’inzuccata di Lucarino che fa terminare la sfera sopra la traversa ed al 40’ il tentativo dalla lunga distanza di Gabrielli che alza troppo la mira. Poi, nel finale di tempo, ecco la Jesina: al 43’ Lion Giovannini finta la conclusione e slalomeggia in area, fino a beffare tutti con uno “scavetto” che fa terminare il pallone delicatamente in rete per l’1-0.

Nella ripresa il gioco si fa più spezzettato, ma nel complesso il Fabriano non riesce a rendersi seriamente pericoloso dalle parti di Pistola. Ma viene comunque tenuto in partita dalla squadra leoncella che fallisce l'appuntamento col raddoppio che chiuderebbe i conti: al 52’ Santini è provvidenziale su Iori, poi il neo entrato Trudo al 79’ ci prova dalla distanza ma senza imprimere adeguata forza alla conclusione ed ancora Iori, al minuto 82, è libero nel cuore dell’area ma non inquadra lo specchio della porta. Finisce con l’1-0 che permette alla Jesina di riguadagnare terreno avvicinando i quartieri nobili della classifica, e la decima sconfitta in campionato per un Fabriano che vede il distacco la zona tranquillità salire a sette lunghezze.

Il Tabellino:

JESINA-FABRIANO CERRETO 1-0 (1-0 p.t.)

JESINA: Pistola, Grillo (87’ Mazzarini), Martedì, Campana, Belfiore, Capomaggio, Re (66’ Ciavarella), Garofoli (73’ Lu. Giovannini), Iori, Li. Giovannini (78’ Trudo), Nazzarelli. All. Strappini

FABRIANO CERRETO: Santini, Stortini (79’ Paoletti), Crescentini, Gabrielli (66’ Grezzana), Lucarino, Lispi, Barilaro, Nunzi, Gubinelli (73’ Pataracchia), Capristo, Bezzeccheri. All. Destro

ARBITRO: Sabbouh (FM)

ASSISTENTI: Aureli (San Benedetto del Tronto), Bellagamba (MC)

RETE: 43’ Li. Giovannini