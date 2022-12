Guizzo di Sabbatini, il Barbara costringe il Moie alla resa

La zampata di Sabbatini nei minuti conclusivi fa decollare il Barbara, che si impone su misura contro il Moie e torna al successo dopo gli ultimi due passi falsi, riportandosi a ridosso della zona play-off. I padroni di casa si presentano in campo con il neo acquisto Moschini, mentre dall’altra parte del campo sono presenti Carboni e Api tra gli artefici della promozione in Eccellenza. Più Moie che Ilario Lorenzini nella prima metà di gara: gli ospiti si fanno subito vedere all’ottavo minuto con una punizione di Mosca deviata in angolo, e poi al 20’ con una conclusione di Pandolfi che costringe Sartarelli alla deviazione in calcio d’angolo. L’estremo difensore dei padroni di casa si ripete al 22’ opponendosi con efficacia a Berardi ed al 29’ disinnescando una punizione dell’ex Carboni. Poco pericoloso il Barbara, che si affaccia dalle parti di Anconetani con il piazzato di Zigrossi che spedisce la sfera poco sopra l’incrocio dei pali e con il tiro di Cardinali sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, che si perde sul fondo.

Più pimpante l’undici di Spuri nel secondo segmento di gara: ci prova subito Sabbatini al 49’ il quale alza però troppo la mira, ed un minuto più tardi Fronzi che non trova il bersaglio grosso. La risposta del Moie è affidata a Costantini, che si accentra e conclude mandando la sfera a sfiorare il palo. Ancora Ilario Lorenzini al 65’ con Barchiesi, che appena entrato cerca il diagonale vincente ma angola troppo e l’occasione sfuma. Si conferma la sensazione del primo tempo, con l’unica chance di sbloccare la gara costituita da un episodio: ed il guizzo in effetti arriva al minuto 81, con Sabbatini che indovina il pertugio giusto e con una rasoiata affilatissima buca Anconetani. Minuti finali con lo sterile forcing del Moie, ed il recupero che regala la seconda rete – stavolta di Moschini – che viene però annullata, ed al triplice fischio i gialloblù possono festeggiare la quinta vittoria in campionato.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-MOIE VALLESINA 1-0 (0-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Sartarelli, Conti (81’ Paradisi), Tiribocco, Fronzi, Zigrossi (70’ Disabato), Tamburini, Giuliani (59’ Barchiesi), Cardinali, Moschini, Brunori, Sabbatini. All. Spuri

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni (75’ Cercaci), Canulli (64’ Balducci), Marini, Pandolfi (69’ Ruggeri), Mosca, Api (59’ Rossetti), Berardi, Costantini (87’ Paolucci). All. Pandolfi

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Sannucci (MC)

RETE: 81′ Sabbatini