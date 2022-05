Villa San Martino, basta un rigore di Paoli: Filottranese ko nello scontro diretto

La Filottranese cede in casa per 0-1 contro il Villa San Martino dopo 90’ minuti di battaglia. Agli ospiti è bastato un penalty al 75’ per conquistare tre punti fondamentali, buoni per spiccare un gran salto ed arrivare al decimo posto portando a +6 il vantaggio dalla zona play-out, mentre alla squadra di mister Marco Giuliodori forse è mancata un po’ di precisione nei sedici metri finali. Nonostante la temperatura prettamente estiva, l’inizio di partita è all’insegna di ritmi elevati, con le due squadre che provano a prendere il possesso del centrocampo conquistando metri importanti. Col passare dei minuti i biancorossi guadagnano campo, con Carboni a dettare i tempi, la retroguardia ospite è però organizzata e concede poco senza mai andare in affanno, sebbene Andreucci e compagni si facciano vedere dentro l'area di rigore, senza però creare nitide occasioni da gol. Finale di primo tempo col Villa San Martino che si rende pericoloso con Postacchini, il cui colpo di testa è debole e centrale permettendo a Palmieri di blocca la sfera in sicurezza.

Inizio di seconda frazione con la Filottranese che spinge sull'acceleratore grazie anche all'ingresso di Coppari, ma al 63’ sono gli ospiti farsi vivi con Olari, che mette in mezzo un pallone pericoloso ben spazzato da Strappini. Il Villa San Martino aumenta il pressing e al 75’ conquista un calcio di rigore: fallo di Carboni su Balleroni, dal dischetto si presenta Paoli che non sbaglia e sblocca il punteggio. Vani i tentativi di rimonta dei biancorossi, nonostante gli ingressi anche di Nitrati e Romanski: lo scontro diretto viene così deciso da un episodio, e permette ai pesaresi di centrare la prima affermazione del girone di ritorno, a distanza di tre mesi dall’ultimo blitz esterno messo a segno nel derby di Montecchio.

«Una partita brutta da ambo le parti, condizionata anche dal caldo – commenta l’allenatore della formazione biancorossa, Marco Giuliodori – con due squadre che si sono affrontate temendosi e consapevoli della posta in palio. Purtroppo abbiamo commesso un errore che abbiamo pagato a caro prezzo, in un match in cui i due portieri sono stati inoperosi. Dobbiamo metterci alle spalle questo stop e pensare alla prossima partita».

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – VILLA SAN MARTINO 0-1 (0-0 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Generi (58’ Coppari), Carboni, Colletta, Rossini, A. Strappini (84’ Nitrati), Corneli, Andreucci, Staffolani (70’ Romanski), Marconi. All. Giuliodori

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi, Righi, Paoli, Virgili, Postacchini, Balleroni (85’ Pulzoni), Angelini, Cangiotti (51’ Olari), Di Carlo, Tartaglia (9’ Bondi). All. Cicerchia

ARBITRO: Alessandro Bini (MC)

ASSISTENTI: Frapiccini (MC), Viglietta (MC)

RETE: 75’ Paoli su rig.