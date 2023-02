Fabriano Cerreto e Sangiustese si accontentano, reti bianche all'Aghetoni

In una giornata caratterizzata da pareggi a raffica (ben sei su otto incontri) e pochi gol – appena quattordici – il Fabriano Cerreto e la Sangiustese si allineano dando vita ad una partita poco generosa in termini di spunti interessanti ed occasioni, che si conclude con le reti inviolate ed un punto che muove la classifica di entrambe. Non cambia molto la situazione in chiave salvezza per i “cartai”, che riprendono la marcia dopo il k.o. di Macerata, mentre dall’Aghetoni arriva la conferma di una Sangiustese che ha ormai risolto i problemi di continuità, inanellando il settimo risultato utile consecutivo (due vittorie e cinque pareggi) e mantenendo l’imbattibilità in questo girone di ritorno.

La prima vera occasione in apertura è per la squadra di Mister Destro, con Gubinelli che al 14’ brucia Capodaglio ma viene anticipato dalla puntuale uscita di Monti. Le due fiammate degli ospiti in una prima frazione dai ritmi compassati arrivano poco prima del duplice fischio: protagonista De Stefano, che al 42’ si vede respingere la conclusione da distanza ravvicinata dal provvidenziale recupero di Lispi, e due minuti più tardi approfitta del suggerimento di Proesmans per scoccare un diagonale che termina di poco sul fondo. Nella ripresa l’approccio migliore è del Fabriano Cerreto, che al 55’ sfiora l’1-0 con Magnanelli puntuale nel correggere il traversone di Gabrielli ma alzando troppo la mira, col pallone che colpisce la parte superiore della traversa. L’ultimo sussulto è il colpo di testa alla mezz’ora di Tonuzi, che manda la sfera sopra il montante, poi più nulla fino al triplice fischio che sancisce il definitivo 0-0.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-SANGIUSTESE 0-0

FABRIANO CERRETO: Santini, Barilaro (87’ Grezzana), Lucarino, Lispi, Crescentini, Gabrielli (87’ Franconi), Nunzi, Magnanelli (71’ Stortini), Carmenati (52’ Capristo), Gubinelli, Bezzicchieri. All. Destro

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Tissone, Capodaglio, Pagliarini (68’ Cinque), Ercoli, Iuvalè, Merzoug (68’ Tarulli), Proesmans, Tonuzi, De Stefano (70’ Loviso). All Morganti

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Domenella (AN)