Santini blinda il Fabriano, l'Azzurra Colli non passa all'Aghetoni

Il triplice fischio dell’Aghetoni certifica il rispettivo trend di Fabriano Cerreto ed Atletico Azzurra Colli, che escono dal campo con un punto che fa comodo ed allungano la loro striscia positiva. Per gli ospiti lo 0-0 rappresenta infatti il settimo risultato utile in trasferta, con quindici punti racimolati ed l’imbattibilità esterna precedente al Natale che si conferma fino a Pasqua. Per i padroni di casa arriva invece il terzo pareggio casalingo della gestione Giacometti, che davanti al pubblico casa tiene l’invidiabile media di due punti a partita.

Il Colli, terza forza del campionato, cerca l’aggancio alla Forsempronese posizionata sul secondo gradino del podio, ed esercita un predominio territoriale che però non sfocia in occasioni da gol nitide, per merito della difesa di un Fabriano Cerreto ordinato ed attento. E così, nella prima frazione a tentare di imboccare la via del gol sono Filiaggi che al 22’ alza troppo la mira e Ingedda con un colpo di testa senza fortuna sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Più movimento nel secondo segmento di gara, che si apre con un miracolo di Santini al 50’, impeccabile nel rispondere ad una velenosa conclusione di Giorgio. La risposta dei padroni di casa non si fa però attendere: al 62’ si accende Del Sante che ruba la sfera alla difesa ospite e innesca Tizi su cui Marani rimedia in uscita. Due minuti più tardi ancora Tizi, in contropiede, fermato tra le proteste del Fabriano per un tocco di mano in area, secondo episodio dubbio dopo quello del primo tempo su una sospetta caduta in area di Aquila. Ma l’Atletico c’è, ed a metà tempo torna a farsi minaccioso con Giorgio, che scocca un altro tiro pericoloso su cui Santini mette una gran pezza. Poco altro da segnalare nell’ultima porzione di incontro, che si chiude a reti inviolate e con un dirigente per parte a rivestire nei minuti conclusivi il ruolo di guardalinee, per ovviare all’infortunio di uno degli assistenti del direttore di gara.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO – ATLETICO AZZURRA COLLI 0-0

FABRIANO CERRETO: Santini, Salciccia (88’ Buldrini), Stortini, Bastos (84’ Montagnoli), Lattanzi, Lispi, Spuri, Aquila (56’ Pagliari), Del Sante, Carmenati (52’ Tizi), Santamarianova (88’ Mulas). All. Giacometti

ATLETICO AZZURRA COLLI: Marani, Toscani, Vallorani, Nervini, Alfonsi, Cancrini, Filiaggi, Rozzi, Ingredda (65’ Renzi), Iachini (70’ Santoni), Fazzini (42’ Giorgio). All. Fioravanti

ARBITRO: Ubaldi (FM)

ASSISTENTI: Ielo (PU), Allievi (San Benedetto del Tronto)