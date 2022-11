Eccellenza, il programma della dodicesima giornata

E’ la supersfida tra le prime due della classe a costituire il piatto più succulento del dodicesimo turno: l’imbattuta capolista Atletico Ascoli è infatti attesa dal Valdichienti Ponte, seconda forza del forza ed implacabile tra le mura amiche (finora quattro vittorie ed un pareggio), intenzionata ad accorciare sulla battistrada del torneo distante quattro lunghezze. Se quello del Comunale di Villa San Filippo assume i contorni di big match di giornata, l’incontro del Montefeltro di Urbino fornirà indicazioni sul ruolo che le inseguitrici vorranno ricoprire: i padroni di casa ospitano infatti l’Osimana rientrata nella bagarre play-off dopo il successo nel derby di sette giorni fa. Pronte a tendere l’agguato sono anche l’Azzurra Colli, che riceve la Sangiustese, e soprattutto la Jesina chiamata a beneficiare dell’impegno casalingo contro un Porto Sant’Elpidio sul fondo della graduatoria, con appena due punti all’attivo dopo undici confronti.

Nella seconda metà della classifica, si sgomita per ricucire lo strappo venutosi a creare. Ci proverà il Fabriano Cerreto, con mister Destro all’esordio sulla panchina dei cartai i quali faranno visita al Montefano, così come il Castelfidardo desideroso di cancellare la battuta d’arresto del “Diana” di Osimo – che ha interrotto la serie di risultati utili positivi – sfidando l’Atletico Gallo. E mentre la Maceratese, reduce da due pareggi, è chiamata ad interrompere il digiuno di vittorie che si protrae da un mese e mezzo al “Giovanni Paolo II°” di Matelica al cospetto del Chiesanuova, il Marina va a Fossombrone su un campo ancora inviolato per gettare le basi di una rimonta necessaria, ma soprattutto impellente, alla luce dei nove punti che separano i biancazzurri dalla zona tranquillità.

domenica 27 novembre ore 14,30:

Castelfidardo – Atletico Gallo

Chiesanuova – Maceratese

Forsempronese – Marina

Jesina – Atletico Porto S.Elpidio

Urbino – Osimana

Montefano – Fabriano Cerreto

Valdichienti Ponte – Atletico Ascoli

Atletico Azzurra Colli – Sangiustese (ore 15)