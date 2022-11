Fabriano Cerreto, è Flavio Destro il nuovo allenatore

La sua presenza all’Aghetoni, in occasione dell’ultimo incontro casalingo contro l’Azzurra Colli, non era passata inosservata, segnale del suo inserimento nella lista dei papabili per raccogliere l’eredità di mister Farsi sulla panchina del Fabriano Cerreto. L’ufficialità arriva mediante una nota stampa del club, che ha deciso di affidarsi a Flavio Destro per risollevare le sorti di una squadra che, alla luce degli ultimi risultati, ha inevitabilmente bisogno di un cambio di rotta dal punto di vista dei risultati e del gioco. La dirigenza ha quindi sciolto le riserve decidendo di affidarsi ad un profilo di rilievo con ampio trascorso tra i professionisti.

Mister Destro inizia la sua carriera da allenatore proprio nel campionato Eccellenza Marche, prima con il Camerino e poi con l'Urbisalviense. Dopo alcuni anni, nella stagione 2007-08 debutta nei professionisti in Serie D col Montichiari, panchina nella quale rimarrà fino a dicembre 2008. Dal 2009 al 2011 ricopre il ruolo di vice allenatore nel Crotone prima e nel Torino poi. Il 17 febbraio 2014 torna a vestire i panni del capo allenatore, quando diventa mister dell'Ascoli. Ad inizio 2016 inizia la sua esperienza sulla panchina della Fermana, dove conquista sette vittorie nelle prime otto partite ed i play-off di Serie D. E’ il preludio ai successi della stagione successiva: nel torneo 2016-2027 conquista infatti la promozione in Lega Pro. Due buone stagioni in Serie C quelle 2017-18 e 2018-19 alla guida dei "canarini", avventura che termina nell’ottobre 2019. Nella sua ultima esperienza, da novembre 2020 a marzo 2021 ha guidato il Fano in Serie C.

Il Fabriano Cerreto è attualmente in quattordicesima posizione, con nove lunghezze frutto di due vittorie (l’ultima delle quali sul campo del Porto S.Elpidio a fine settembre) e tre pareggi, ma ha incassato sei sconfitte nelle ultime sette uscite. L’esordio di Destro avverrà in occasione del prossimo turno, che vedrà i cartai di scena sul campo del Montefano, a cui farà seguito l’impegno interno contro l’Urbino.