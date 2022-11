Comitato Regionale ed Unicef: l'alba di una nuova sinergia nelle Marche

Tutto è iniziato un po’ per caso e poi è decollato in maniera spontanea sino a far sbocciare una meravigliosa amicizia. Questa mattina nella sede del Comitato Regionale Marche di via Schiavoni si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di una prima, nuova, iniziativa che ha dato il là a una presente e futura collaborazione tra il Comitato Regionale Marche LND – FIGC e l’Unicef Marche. Partendo dalla donazione di un quantitativo considerevole di abbigliamento sportivo che questo Comitato ha destinato appunto al comitato regionale dell’Unicef, si sono incontrati davanti ai giornalisti il presidente del CR Marche Ivo Panichi e la presidentessa dell’Unicef Marche Mirella Mazzarini. Da questo momento di incontro e di racconto dell’iniziativa alla stampa presente, sono scaturite tante nuove idee di collaborazione future tra le due realtà, evidentemente accomunate da due parole chiave in particolare, giovani e sport, e da tutti quei valori su cui sono fondate.

«E’ davvero un piacere per noi oggi ricevere in questa sede la visita dell’Unicef Marche e di numerosi suoi collaboratori – ha detto Ivo Panichi - per raccontare a tutti della nostra iniziativa. Come Comitato Regionale Marche abbiamo infatti deciso di donare ai giovani che ne hanno maggiormente bisogno diverso abbigliamento e materiale sportivo. Ci siamo attivati un paio di mesi fa per cercare una realtà che potesse aiutarci a destinare ciò nella maniera migliore possibile. Abbiamo contattato per prima l’Unicef Marche, che subito nella persona della presidentessa Mazzarini ci ha spalancato le porte della sua e della loro disponibilità. E’ stata lei a capire quali fossero le realtà a cui destinare il materiale, ma ciò che per noi più conta è che grazie a questa nuova amicizia con l’Unicef abbiamo potuto raggiungere il nostro fine. Sono certo che questa sarà la prima di altre occasioni in cui collaborare insieme per il bene dei giovani e dello sport».

«Siamo nella settimana internazionale dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti - ha detto a ruota Mirella Mazzarini - la cui giornata speciale cade proprio tra due giorni, sabato 19 novembre. E’ quindi l’occasione ideale per compiere questa operazione insieme al Comitato Regionale Marche della FIGC. Ci tengo a sottolineare come noto che l’Unicef non può di solito raccogliere abbigliamento o materiale: pertanto, in questa situazione, ha svolto il ruolo di ponte con quelle realtà della regione a noi note che ne avrebbero potuto beneficiare. Richiamando così i principi dell’Unicef e quelli che ci accumunano sicuramente con quelli del gioco del calcio, non possiamo che essere strafelici della nascita, genuina e spontanea, di questa iniziativa».

Alla fine, c’è stato un piacevole scambio di doni tra Ivo Panichi e Mirella Mazzarini: il CR Marche ha donato un pallone e un gagliardetto, simboli del CR Marche, Mirella Mazzarini ha ricambiato donando una “Pigotta”, simbolo da anni dell’Unicef e della sua attività. Qualche foto di rito poi, ringraziamenti e infine un grande arrivederci.