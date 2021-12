Rizzi-gol e il Castelfidardo festeggia: quinta vittoria in trasferta

Il Castelfidardo prosegue nel suo positivo momento e, mantenendo il suo trend esterno, si impone per 1-0 sul campo dell’Aurora Alto Casertano. Un successo pesante per gli uomini di mister Manolo Manoni contro una compagine che, al di là della classifica, ha confermato di essere un avversario ostico. Avvio frizzante da parte di entrambe le squadre con Palladini e Tia che chiamano i portieri a due interventi decisivi. Al 14’ D’Orta da corner di testa sfiora la rete, rispondono i fidardensi due minuti dopo con un contropiede veloce finalizzato alla perfezione da Rizzi su assist di capitan Bracciatelli. Al 19’ Marcelli chiama Vitiello agli straordinari, poi i ritmi calano ed entrambe le formazioni si chiudono bene concedendo poco agli avversari. Si va al riposo lungo sull’1-0 per i biancoverdi.

Nella ripresa il Castelfidardo gestisce bene il vantaggio concedendo poco o nulla ai rivali. In pieno extra time si rivedono i fantasmi come nella gara di una settimana fa contro il Tolentino ma questa volta la conclusione potente di Tia viene deviata da Demalija che mantiene la propria porta inviolata. Finisce 1-0 per i fisarmonicisti.

«Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi – commenta mister Manolo Manoni – che hanno fornito una prova di maturità contro un avversario che si è confermato ostico. I ragazzi sono scesi in campo con il giusto piglio e questo è importante, perché inconsciamente ci poteva essere un rilassamento vedendo la classifica dei nostri rivali. Invece questo non c’è stato, neanche durante la settimana, a conferma della crescita del gruppo sotto tutti i punti di vista. Un’altra dimostrazione di carattere da parte dei ragazzi che hanno strappato un successo prezioso per la classifica».

Il Tabellino:

AURORA ALTO CASERTANO - CASTELFIDARDO 0-1 (0-1 p.t.)

AURORA ALTO CASERTANO: Vitiello, Nespoli, Tia, Monteleone, Indelicato, Balsamo (82’ Valentino), Amabile, Del Vecchio (46’ Caterino), Bianchi, D’Orta (88’ Mema), Chiacchio (46’ Vita). All. Campana

CASTELFIDARDO: Demalija, Murati, Baraboglia, Gega, Mataloni, Marcelli (46’ Hoxha), De Cesare, Palladini (62’ Fermani), Bracciatelli, Rizzi (75’ Morganti), Cardinali. All. Manoni

ARBITRO: Moretti (CO)

ASSISTENTI: Spoletini (Rieti), Messina (Cassino)

RETE: 16’ Rizzi