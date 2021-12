Castelfidardo, a Pietramelara un match da non sbagliare

Trasferta insidiosa per il Castelfidardo che va nella tana dell’Aurora Alto Casertano. Un match da non sottovalutare per i biancoverdi che si trovano di fronte il fanalino di coda del torneo. I campani hanno fin qui collezionato solamente due pareggi – ottenuti tra le mura amiche - ma soprattutto hanno fatto fatica a trovare la via del gol, solamente una rete all’attivo e ben 22 al passivo. Squadra molto giovane ma che assume comunque le sembianze di avversario ostico da affrontare, in cui sarà importante evitare cali di attenzione e cercare il successo per riscattarsi dal pari beffa contro il Tolentino.

«Sarà una partita molto insidiosa perché la classifica in questi casi può risultare ingannevole – commenta il centrocampista biancoverde, Nicholas Fermani – i nostri avversari daranno il massimo per trovare punti preziosi e da parte nostra non dovremo peccare di attenzione e dovremo stare sempre sul pezzo se vogliamo portare a casa i tre punti. Siamo un gruppo molto giovane ma con voglia di fare bene. Ci alleniamo sempre al massimo e sono convinto che possiamo disputare una stagione positiva. Dobbiamo proseguire su questa strada e non dobbiamo fermarci soprattutto in queste partite, come quella di domenica, dobbiamo dimostrare di essere maturi e di saperle affrontare senza disattenzioni».

In casa Castelfidardo mancherà Lorenzo Braconi, squalificato per somma di ammonizioni. Fischio d’inizio domenica, alle ore 14.30 al “Pasqualino Leonardo” di Pietramelara. Dirige l’incontro il signor Stefano Moretti di Como.