Biagio, un tempo e nulla più: l'Atletico Ascoli dilaga nella ripresa

La Biagio Nazzaro regge un tempo al “Ciarrocchi”, ma dopo un convincente primo segmento di gara si scioglie come neve al sole nella ripresa: l’Atletico Ascoli trascinato dai gol dei fuoriquota torna a ruggire, riscatta il passo falso con l’Atletico Gallo e si rilancia in ottica playoff. Senza lo squalificato Gaia, il tecnico rossoblù Omiccioli schiera l’unica punta Pierandrei, supportata dagli under Frulla e Paccamiccio sugli esterni e rinfoltisce il centrocampo con Gregorini. Non cambia la disposizione della difesa, identica a quella proposta nella precedente trasferta di Urbania. Accusa defezioni pesanti il mister dei piceni Giandomenico, costretto a rinunciare ai tre tenori composto da Mariani, Galli e Giovannini. In attacco agisce il gaucho Nunez con l’ex Fermana e Vis Pesaro Petrucci e il fuoriquota Di Matteo a sostegno. In porta torna titolare David, in difesa Nicolosi viene di nuovo preferito a Natalini, mentre Gabrielli è il farò del centrocampo.

Dopo un avvio equilibrato, l’Atletico Ascoli sale di tono con Petrucci che prima calibra un assist invitante per l’inzuccata di Nunez, neutralizzata da Tomba, poi timbra la traversa da due passi su servizio illuminante di Gabrielli. La Biagio si rende pericolosa con la conclusione dal limite di Carbonari fuori di poco, ma rischia sul tentativo di Nunez fuori misura.

Nel secondo tempo si spegne la luce della Biagio, subito costretta a rincorrere dal tocco ravvicinato del classe 2004 Di Matteo che timbra l’1-0 al termine di un’azione tutta in velocità. La reazione rossoblù è nulla e sette minuti più tardi Nunez raddoppia sull’invito al bacio di Petrucci. Il 3-0 reca ancora la firma di Di Matteo, che timbra la sua doppietta personale al 74’ raccogliendo un traversone di Gabrielli e colpendo di testa la sfera che si insacca alle spalle di Tomba. Al minuto 85 i piceni centrano il poker col neo entrato Traini, che corregge di piatto un cross perfetto di Capponi e sigla la sua prima rete stagionale. La Biagio allunga il periodo negativo (appena 1 punto nelle ultime 5 gare) e resta al terzultimo posto.

Il Tabellino:

ATLETICO ASCOLI – BIAGIO NAZZARO 4-0 (0-0 p.t.)

ATLETICO ASCOLI: David, Marucci, Casale (61’ Natalini), Lanza, Gabrielli, Nicolosi, Petrucci (81’ Marini), Ambanelli, Nunez, Di Matteo (76’ Traini), Vechiarello (76’ Capponi). All. Giandomenico

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Paradisi, Brega, Gregorini (59’ Ruzzier), Marini, Giovagnoli, Frulla (83’ Parasecoli), Carbonari, Pierandrei, Rossini (69’ Gallotti), Paccamiccio. All. Omiccioli

ARBITRO: Ercoli (FM)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Tidei (FM)

RETI: 46’ Di Matteo, 53’ Nunez, 74’ Di Matteo, 84’ Traini