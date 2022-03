Biagio Nazzaro, tappa al "Ciarrocchi" per rincorrere la salvezza diretta

La Biagio torna in campo dopo il turno di riposo, che ha fatto registrare risultati sicuramente non favorevoli ai rossoblù. Dopo il punticino di speranza colto a Urbania, il team guidato da Mirco Omiccioli cerca conferme nel secondo turno esterno consecutivo. Sulla strada dei rossoblù la “grande incompiuta” della stagione, quell’Atletico Ascoli che, a dispetto del potenziale di cui dispone, ha viaggiato a corrente alternata, senza mai riuscire a imprimere l’accelerata giusta per proporsi stabilmente nelle posizioni di rilievo. Nonostante la sconfitta rimediata domenica scorsa contro un redivivo Atletico Gallo, i piceni sono ancora in piena corsa playoff, pertanto l’appuntamento con la Biagio è di quelli da non fallire, né del resto è preventivabile una seconda battuta a vuoto. La situazione dei chiaravallesi implica però analogo imperativo: bisogna assolutamente far risultato per non compromettere definitivamente le “chances” di salvezza diretta.

Un solo precedente tra le due formazioni: risale al campionato 2017-18, disputato dall’Atletico con l’originaria denominazione “Ciabbino”. Nel capoluogo piceno finì 1-1, con vantaggio rossoblù firmato da Simone Cavaliere e pareggio ascolano di Censori. Il 18 ottobre 2020, tuttavia, le due squadre si affrontarono al “Picchio Village” per la quarta giornata del campionato di Eccellenza. La partita vide prevalere l’Atletico, ma non ha valenza a fini statistici, essendo state annullate le prime cinque giornate del torneo, poi sospeso causa Covid e ripreso nell’aprile successivo con una nuova formula e sole 12 partecipanti.

Nella Biagio è indisponibile il solo Gaia, squalificato. Sarà sostituito da un altro “Under”: in pole Paccamiccio, ma tutti gli altri, se chiamati in causa, si faranno trovare pronti.Fischio d’inizio domenica alle 14.30, dunque con mezz’ora di anticipo rispetto all’orario ufficiale, al “Ciarrocchi” di Porto d’Ascoli, dove l’Atletico ha trovato la sua definitiva sistemazione, dopo l’esperienza di Castel di Lama. Arbitrerà l’incontro Alessio Ercoli della sezione di Fermo, assistito da Stefano Morganti (sezione di Ascoli Piceno) e Simone Tidei (sezione di Fermo).