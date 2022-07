L’Ancona che cresce, terminato il primo “Day Camp” al Dorico: si replica dal 18 al 23 luglio

ANCONA- E’ terminato ieri, sabato 9 luglio, il primo “Day camp” organizzato dall’ U.S. Ancona. Sette giorni intensi, emozionanti, all’insegna del divertimento e della crescita calcistica dove i bambini iscritti, attraverso esercitazioni, giochi e partite, hanno avuto modo di apprendere le lezioni dei tecnici del settore giovanile biancorosso.

All’interno dello Stadio Dorico, durante queste giornate, i piccoli atleti (5-14 anni), hanno avuto la possibilità di migliorare la tecnica personale e sviluppare i fondamentali del gioco più bello del mondo, il calcio. Una bella esperienza insomma, anche per crescere umanamente e vivere le dinamiche di gruppo. Al rompete le righe, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato.

«Siamo molto contenti di come sono andate le cose – ha detto il responsabile del vivaio, Leonardo Scodanibbio - I bambini hanno potuto conoscere il mondo Ancona, sia da un punto di vista tecnico con due sedute di allenamento giornaliere, che da un punto di vista educativo comportamentale, con i nostri tecnici che hanno cercato di trasmettere il nostro modello di formazione giovanile. Inoltre, nelle attività ricreative abbiamo toccato argomenti quali la storia del calcio, quella dell’Ancona e la corretta alimentazione per un atleta. Per noi sono occasioni molto importanti per creare un legame con il territorio, che speriamo possa crescere sempre con rinnovato entusiasmo». Visto il successo registrato il “Day camp” proseguirà: «Il prossimo appuntamento sarà per la settimana dal 18 al 23 luglio – ha concluso Scodanibbio -, non vediamo l’ora di tornare in campo».