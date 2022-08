Ancona, si lavora in casa: primo allenamento “dorico” e presentazione al Porto Antico

ANCONA- Dopo il lungo ritiro di Cascia, dove l’Ancona ha sudato dal 25 luglio al 13 agosto, la truppa di Gianluca Colavitto è rientrata in città per bagnare due appuntamenti molto importanti in vista della prossima stagione (l’inizio del campionato, al momento, resta fissato per il 4 settembre in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sui ricorsi di Campobasso e Teramo esclusi dalla Lega Pro).

Domani, mercoledì 17 agosto, alle 16 la formazione biancorossa svolgerà il primo allenamento “anconetano” di quest’annata sul sintetico del Paolinelli dopo aver smaltito i giorni di riposo in concomitanza del Ferragosto concessi dallo staff tecnico. L’indomani, giovedì 18 agosto, alle 21 al Porto Antico ci sarà invece la presentazione ufficiale (trasmessa anche in diretta dalle telecamere di Tvrs, canale 13) davanti al patron Tony Tiong, alle autorità cittadine e a diversi ospiti.