1° Trofeo Dorico Women, l'Ancona Respect Under 17 in campo domenica al "Dorico"

Si spalancano le porte del “Dorico” per il 1° Trofeo Dorico Women, torneo a sei squadre riservato alle formazioni Under 17 femminili, che vedrà tra le protagoniste anche la squadra dell’Ancona Respect. Patrocinato dal Comune di Ancona, l’evento potrà contare sulla partecipazione di alcune realtà prestigiose provenienti da Umbria ed Emilia Romagna. Le gare, che si disputeranno tutte nell’intera giornata di domenica 17 settembre, avranno una durata di 45 minuti: le squadre saranno divise in due raggruppamenti, che si svolgeranno con la formula del classico girone all’italiana al termine del quale verrà stilata una classifica. Dal piazzamento dipenderà pertanto l’accesso alle finali per quinto, terzo e primo posto.

Di seguito il programma completo:

ore 10: Ancona Women – Rimini FC

ore 11: Riccione – Jesina

ore 12: Rimini – Accademia Spal

ore 13: Gualdo – Riccione

ore 14: Ancona Women – Accademia Spal

ore 15: Gualdo – Jesina

ore 16: Finale 5°- 6° posto

ore 17: Finale 3°- 4° posto

ore 18: Finale 1°- 2° posto