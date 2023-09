Cresce bene l'Under 17 dell'Ancona Respect: convincente prova in amichevole contro il Sassuolo

Passerella prestigiosa quella calcata dall’Ancona Respect nell’amichevole di lusso disputata in terra emiliana contro il Sassuolo. Il club neroverde, all’avanguardia per ciò che riguarda la cura e l’attenzione del vivaio, ha schierato in un test match la sua squadra Under 17 femminile al cospetto delle pari età biancorosse. Il risultato finale dell’incontro disputato al Centro Sportivo Marco Iseppi di Fiorano Modenese è stato di 5-1 in favore delle padrone di casa, punteggio comunque molto severo alla luce della buona prestazione offerta dalle doriche che hanno brillantemente tenuto testa alle quotate avversarie, peccando di cinismo in fase realizzativa ma meritandosi i complimenti della dirigenza emiliana per la qualità del gioco espresso.

«C’è grande soddisfazione per la prova collettiva ed individuale offerta dalle ragazze – commenta il tecnico dell’Under 17 dell’Ancona Respect, Alessio Abram – sia dal punto di vista tecnico tattico che fisico. Al di là del risultato, frutto di un paio di errori difensivi ma anche della mancata lucidità e determinazione sotto porta, dove non abbiamo sfruttato le tante occasioni costruite con ottime trame di gioco, ci portiamo a casa una bellissima esperienza. Ringraziamo il Sassuolo che ci ha permesso di fare questa amichevole. Noi torniamo a casa con la consapevolezza che il nostro lavoro sta andando nella direzione giusta».

Intanto, per le altre formazioni del sodalizio biancorosso è arrivato il momento di tornare in campo. Dopo l’Under 15, hanno ripreso l’attività anche l’Under 8, l’Under 10 e l’Under 12 oltre alla prima squadra che ha effettuato un test match contro la Primavera del Riccione. L’Under 17 entrerà invece nuovamente sul rettangolo di gioco in occasione dell’amichevole di domenica contro la Jesina, preludio al torneo a sei squadre programmato per domenica 17 al “Dorico”, che vedrà la partecipazione anche della SPAL.