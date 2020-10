Eccellenza a ostacoli, nuovo caso di Covid: rinviata un'altra partita di Coppa

Ennesimo caso di Covid in Eccellenza. Stavolta è l’Atletico Ascoli a fermarsi, dopo Sangiustese, Urbino e Montefano.

«L’Atletico Ascoli comunica che è stato evidenziato un caso di positività al Covid-19 in relazione a un membro dello staff tecnico Piceno - informa la società -. Secondo le direttive federali e ministeriali si è provveduto a isolare il soggetto in questione. Tutti gli altri membri dello staff e del gruppo squadra, come da protocollo e normativa federale, saranno sottoposti a tutti i controlli del caso».

Di conseguenza, la Figc Marche ha subito disposto il rinvio del derby Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli di Coppa d’Eccellenza in programma domani, così come Montefano-Valdichienti. In campionato, erano già state rinviate due gare della Sangiustese (contro Urbania e Anconitana), il derby tra Urbino e Urbania e il match Montefano-Vigor Senigallia. Insomma, scendere in campo all’epoca del Coronavirus è sempre più difficile.