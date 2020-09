L'Anconitana torna a casa, ha finalmente le chiavi del Dorico: «Conquista fondamentale»

L’Anconitana ha preso finalmente in mano le chiavi del Dorico: oggi si è tenuto il primo allenamento nello stadio cittadino, al termine della prima fase del restyling programmato dal Comune, con la posa dell’erba sintetica, l’installazione delle torri-faro e la realizzazione di un campo da calcetto. Il prossimo step sarà la demolizione e la ricostruzione di una nuova tribuna coperta, nel 2021. Terzo e ultimo passaggio, l’abbattimento della gradinata che verrà sostituita da campi da tennis.

«Questo è il tempio del calcio anconetano, ora possiamo programmare il futuro: gestire il Dorico è una conquista fondamentale nel nostro percorso» ha commentato il presidente dell’Anconitana, Stefano Marconi, accompagnato dall’assessore allo sport Andrea Guidotti. La società biancorossa si era aggiudicata il bando per la gestione dell'impianto di viale della Vittoria. Qui la squadra di Marco Lelli proseguirà la preparazione in vista dell'esordio nel campionato di Eccellenza, previsto per il 27 settembre (salvo slittamenti).