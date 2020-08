Gara per la gestione dello stadio Dorico, accettata la proposta dell'Anconitana

Si è ultimata oggi la gara per la concessione delle attività di gestione dello Stadio Dorico. Questa mattina infatti è stata effettuata l'apertura delle buste con le offerte economiche. Proposta l'aggiudicazione, in attesa di tutte le verifiche di rito, all'Anconitana del patron Stefano Marconi.

«Sono molto contento della partecipazione al bando – afferma l'assessore allo Sport, Andrea Guidotti - Ciò significa impegno, voglia di collaborare, assumersi responsabilità al fianco del Comune. Sono contento che l'Anconitana abbia la sua casa. Sono altrettanto sicuro che la società di rugby ( he aveva presentato anch'essa una proposta economica) avrebbe gestito bene l'impianto come fa con la sua casa, l'impianto Nelson Mandela. Al di là degli obblighi di legge, delle procedure e degli aspetti economici, pure rilevanti, ritengo che stringere sempre di più il rapporto di collaborazione tra Amministrazione e società rafforzi il nostro mondo dello sport e offra garanzie per gli appassionati, i giovani, le famiglie».