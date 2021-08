Primo test in famiglia per l'Ancona, in rete Delcarro e Rolfini

Buone indicazioni dal primo test interno in casa Ancona Matelica con la formazione in casacca gialla che si è imposta per due reti a zero su quella in maglietta bianca, che ha giocato in inferiorità numerica. Due tempi da 30’ minuti per i ragazzi di mister Colavitto che in mattinata, dopo la prima settimana di doppie sedute, hanno sfidato temperatura torrida e forte vento incrociando i tacchetti al Giovanni Paolo ll. Formazioni toniche e propositive su entrambi i fronti, con la prima frazione che si chiudeva a reti inviolate. Il primo gol stagionale portava la firma di Delcarro su suggerimento di Rolfini, con lo stesso attaccante che, pochi minuti dopo, realizzava il raddoppio al volo dalla distanza. Buoni gli spunti di Gasperi, grande l’intervento difensivo di Maurizii nel primo tempo, solito grande lavoro da parte di Moretti, sugli scudi Avella che per due volte ha negato la gioia del gol a Faggioli. A parte hanno lavorato Bianconi, D’Eramo e Ruani per stanchezza da carichi lavoro.



ANCONA (Gialli) - ANCONA (bianchi) 2-0



Ancona Matelica Gialli (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa, Delcarro; Rolfini, Moretti, Sereni.



Ancona Matelica Bianchi (4-3-2): Vitali; Paoletti, Boscolo Bisto, Sampaolesi, Maurizii; Rango, Gasperi, Pecci; Faggioli, Vrioni.



Reti: 3st Delcarro, 9st Rolfini