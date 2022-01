Ancona, Colavitto sul pari di Lucca: «Gara difficile, teniamoci stretti il punto»

Il tecnico dell’Ancona Gianluca Colavitto ha commentato il pareggio dei suoi per 2-2 sul campo della Lucchese che porta i dorici a quota 36 punti in classifica: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ci prendiamo il punto e ce lo portiamo a casa. Queste partite esistono, sono sfide laddove i contenuti agonistici emergono più di quelli tecnici. Ricordo quando giocavo certi campi della Campania, i match caldi non mi spaventano».

Soddisfatto anche il capitano Salvatore Papa: «Fuori casa è sempre importante non perdere. Questo pareggio va letto nell’ottica di una continuità di risultati e di morale per aver prolungato una striscia senza sconfitte. Ce lo teniamo stretti, non è facile uscire indenni da un campo come il Porta Elisa».