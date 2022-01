Ancona, non basta la rimonta: con la Lucchese è solo pari

Serie C

Solo parità per l’Ancona al Porta Elisa. Nella tana della Lucchese termina 2-2 una sfida ricca di colpi di scena dove i dorici, tuttavia, non riescono a valorizzare il tesoretto ammucchiato nel primo tempo uscendo con un solo punto all’attivo.

Primo tempo vibrante già dopo sessanta secondi con la Lucchese in vantaggio con Semprini sugli sviluppi di un calcio d’angolo (conquistato dopo un errore in impostazione di Iotti). L’Ancona non accusa il colpo e, anzi, trova subito la forza di reagire esaltandosi con il suo capocannoniere principe Faggioli capace tra il sedicesimo e il ventitreesimo (su calcio di rigore) di pareggiare e ribaltare la gara. All’ottavo della ripresa la Lucchese riesce a pareggiare con Visconti vanificando lo sforzo così lo sforzo dei dorici nella prima frazione…

Mercoledì, ore 14.30, l’Ancona Matelica sarà di scena ad Olbia ma la giornata di domani (con il rush finale di mercato che si chiuderà alle 19) focalizza l’attenzione di tanti. Le operazioni Faggioli e Iannoni, seguiti da Vicenza e Salernitana, tengono banco già da diversi giorni e aspettano una conclusione in un verso o in un altro.

LUCCHESE – ANCONA MATELICA 2-2

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich (20st Baldan), Nannini; Collodel (20st Frigerio), Minala (1st Bensaja), Visconti; Belloni (37st Brandi); Babbi (30st Nanni), Semprini All. Pagliuca

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Masetti (41st Del Sole), Iotti, Maurizii; Delcarro (41st D’Eramo), Papa (15st Gasperi), Iannoni; Sereni (15st Rolfini), Faggioli (33st Bianconi), Moretti All. Colavitto

Arbitro: Zucchetti di Foligno

Reti: 1’ Semprini, 16’ e 29’ (rig.) Faggioli, 8st Visconti

Note: ammoniti Minala, Nannini, Bachini, Sereni, Pagliuca, Papa, Bensaja, Baldan; espulsi Corsinelli (doppia ammonizione), Vannucchi (massaggiatore) angoli 3-7, recupero 0’+5’, spettatori 762 con 27 tifosi ospiti