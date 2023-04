Lo sport a contatto con la natura, scaldate i muscoli: arriva la prima Adventure Race delle Marche

ANCONA- È in programma il prossimo 7 maggio la prima Adventure Race delle Marche organizzata dalla Conero Wellness che vanta già alle spalle due edizioni (2018 e 2019) del Conero Wild Triathlon a Portonovo con atleti provenienti da tutta Italia. Le adventure race sono competizioni a piccole squadre – generalmente dai 2 ai 4 componenti – in ambienti naturali selvaggi e consistono in percorsi non-stop da affrontare con una varietà di discipline, tra cui trekking o corsa off road, mountainbike, orientamento, kayak marino e nuoto. Lo sport a contatto con la natura è uno dei valori fondamentali che la Conero Wellness da anni persegue e cerca di trasmettere ai propri associati. Ne sono prova gli allenamenti organizzati all’aperto, negli spazi verdi adiacenti alla struttura e il “Conero Wellness Garden”, una vera e propria palestra fuori dalla palestra, uno spazio di oltre 4000 metri quadri per l’allenamento outdoor. «Siamo sempre aperti alle novità e, quando il nostro tecnico responsabile degli sport outdoor Enrico Luminari, ci ha proposto di organizzare una Adventure Race, abbiamo subito accettato la sfida – commenta il titolare della Conero Wellness, Davide Tucci-. Le Adventure Race sono format di gare che da qualche anno richiamano migliaia di partecipanti in tutta Europa; in Italia questa attività è ancora relativamente poco diffusa, ma l’obiettivo della nostra edizione zero è anche quella di farla conoscere e renderla accessibile a tanti appassionati di sporta a contatto con la natura che magari non ne hanno ancora mai fatto esperienza».

La Conero Wild Marche Adventure Race vedrà impegnate le squadre partecipanti in cinque discipline diverse: corsa, trekking con il Trail, MTB o bici Gravel, Kayak, Orienteering e OCR, una particolare forma di corsa ad ostacoli. Per permettere a tutti di provare questa nuova esperienza verranno predisposti due percorsi: il percorso Adventure, di 60km totali, pensato per chi conosce già questo tipo di gare e vuole mettere alla prova sé stesso con sfide impegnative, e il Beginner di 40km, ideale per chi si approccia alle Adventure Race per la prima volta. La gara condurrà le squadre, composte ognuna da due partecipanti, attraverso un itinerario entusiasmante che toccherà alcuni dei luoghi più iconici della Riviera del Conero, da Ancona a Sirolo, passando per il Parco del Conero. Il dettaglio dei percorsi non può però essere completamente rivelato per far sì che gli atleti possano gestirsi in autonomia senza analisi pre-partenza e mostrino le proprie abilità di concentrazione, gestione delle energie e orientamento. Mentre l’organizzazione procede a pieno ritmo, sono ancora aperte le iscrizioni per chi desidera partecipare alla Conero Wild Marche Adventure Race: tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito www.conerowellness.com. La Conero Wild Marche Adventure Race è supportata da Audi Zentrum Ancona, Decathlon, IEB, Farmacia del Pinocchio, Pastificio Ercoli, Ristorante Emilia e Moncaro. Sono partner dell’evento ASI Nazionale, Comune di Ancona e Parco del Conero.