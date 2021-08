Ancona, finalmente si parte: al Del Conero arriva il Montevarchi per la Coppa Italia

Settimane di burocrazia, ritiro e organizzazione. Adesso, invece, la parola passerà finalmente al campo. E’ il battesimo del fuoco per l’Ancona Matelica che domani, ore 18 al Del Conero, affronterà l’Aquila Montevarchi per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di C. La vincente, in caso di pareggio si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i rigori, troverà sulla sua strada l’Avellino da affrontare il 15 settembre al Partenio. Queste le parole della vigilia affidate a mister Gianluca Colavitto:

«Lo stato d’animo è positivo. Domani sarà sicuramente una gara difficile. Incontriamo una squadra che ha tanto entusiasmo, è molto aggressiva e giovane ed ha rinnovato pochissimo, con una coscienza collettiva consolidata. Per noi sarà un banco di prova difficile, speriamo di essere pronti. La voglia di iniziare a misurarsi e farsi conoscere - ha proseguito Colavitto- non ci manca. Siamo contenti di ricevere l’abbraccio del pubblico di Ancona. Anche a livello nazionale e internazionale rivedere i tifosi sugli spalti è una bella sensazione. Sono parte integrante del calcio. Ci auguriamo di regalare loro un bello spettacolo e non deluderli». Al termine della rifinitura di ieri, inoltre, è stato comunicato che il capitano sarà il centrocampista Salvatore Papa arrivato dal mercato estivo.

Al fianco dei dorici ci sarà anche il calore degli Ultras della Curva Nord che attraverso una nota diffusa sui social hanno confermato la loro presenza. Procede bene, a tal proposito, la vendita dei biglietti per il Del Conero che in questa occasione aprirà solo la tribuna coperta e il settore ospiti (distinti sud-est). In campionato, invece, porte aperte anche in curva nord e in curva sud, dove si sistemeranno i tifosi avversari.

Questo, infine, l’elenco dei convocati per la sfida di domani che sarà visibile anche sulla piattaforma Sport Eleven: Avella, Bianconi, Calcagno, D’Eramo, Delcarro, Del Sole, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Papa, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.