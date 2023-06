Raffaeli-Baldassarri, dominio assoluti ai Campionati Italiani di ginnastica ritmica

Le due campionesse marchigiane fanno incetta di medaglie nelle prove ai singoli attrezzi: en-plein per la "formica atomica" che conquista l'oro in tutte e quattro le prove, per l'aviere dell'Aeronautica Militare tre argenti ed un bronzo