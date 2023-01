Pallamano, serie A2 maschile: blitz in trasferta per Chiaravalle e Camerano

Chiaravalle e Camerano “doppiano” l’affermazione conseguita nella scorsa giornata, e conquistano l’intera posta in palio nei match disputati in trasferta e valevoli per la quarta ritorno del Girone B del campionato cadetto di pallamano maschile. Tutto facile per i gialloblù nel derby con Monteprandone, in una sfida praticamente a senso unico: la squadra di coach Campana chiude la prima frazione con un vantaggio rassicurante (20-7) poi incrementato nel secondo segmento di gara fino al 42-27 finale. Menzione speciale per Francesco Errico, top scorer della sfida ed unico giocatore a salire in doppia cifra nel numero di gol segnati.

Più sofferto il successo del Chiaravalle a Pontassieve, contro il Tavarnelle, piegato al termine di una sfida equilibrata col punteggio di 24-21. La squadra di mister Guidotti parte subito forte (5-9), ma il gap accumulato stimola la reazione di orgoglio dei toscani che piano piano recuperano terreno, erodendo il vantaggio di Chiaravalle fino al 12-13 di fine primo tempo. Nella ripresa entrambe le squadre sbagliano molto sotto porta, mantenendo per lungo tempo invariata la distanza di risultato. Questo fin quando non si accendono le luci sul Castillo show, sempre decisivo nei momenti più difficili, match-winner della contesa con ben undici reti timbrate.

In campo femminile Camerano apre il campionato 2023 di A2 con una sconfitta. Nell'incontro interno contro le Marconi Jumpers, le gialloblu cedono per 21-29, dopo aver chiuso una combattuta prima frazione sull’11-11. Nel corso della ripresa le ospiti hanno allungato, trovando il break vincente, con le ragazze di Davide Campana che non sono riuscite a ricucire lo strappo. Debutto con successo, invece, per la Pallamano Chiaravalle femminile opposta allo Sportinsieme. Le chiaravallesi chiudono il primo tempo sul 23-9 e si aggiudicano i due punti con un risultato finale di 44-21. Il match, dal risultato mai in discussione, è sicuramente servito alle ragazze di Mister Fradi per creare un po’ di amalgama nel gruppo dopo l’arrivo del nuovo innesto Mamet (buona la sua prestazione sia in attacco che in difesa) e parallelamente dare spazio alle giocatrici più giovani.